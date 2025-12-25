Cezaevlerinde tahliyeler ne zaman başlayacak? 11. Yargı Paketi yürürlüğe girdi

Kamuoyunda "Kovid-19" düzenlemesi olarak bilinen, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe 3 yıl erken ayrılmayı sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

CEZAEVLERİNDE TAHLİYELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 yılında yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi ile af geldi. Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Kanun ile bazı suçların cezaları artırılacak, hükümlülerin kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından ayrılma sürelerine ilişkin düzenlemede kapsam ve tarih aralığı değişikliğine gidilecek. Buna göre cezaevlerinden tahliyeler bugün itibarıyla başlayacak.

11. YARGI PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ SON DAKİKA?

Binlerce kişinin beklediği düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.