Cezaevlerinde tahliyeler ne zaman başlayacak? 11. Yargı Paketi yürürlüğe girdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kamuoyunda "Kovid-19" düzenlemesi olarak bilinen, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe 3 yıl erken ayrılmayı sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2025 yılında yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi ile af geldi. Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Kanun ile bazı suçların cezaları artırılacak, hükümlülerin kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından ayrılma sürelerine ilişkin düzenlemede kapsam ve tarih aralığı değişikliğine gidilecek. Buna göre cezaevlerinden tahliyeler bugün itibarıyla başlayacak.
Binlerce kişinin beklediği düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.