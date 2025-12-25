Menü Kapat
13°
11. Yargı Paketi hangi suçları kapsıyor, genel af çıktı mı? Resmi Gazete 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği

Resmi Gazete'de yayımlanan 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği merak ediliyor. TBMM Genel Kurulu'nda kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinene Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkındaki görüşmeler tamamlandı ve 247 oyla teklif yasalaştı. Teklifin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ise 11. Yargı Paketi hangi suçları kapsıyor, genel af çıktı mı soruları gündeme geldi. Covid-19 düzenlemesi olarak da bilenen kapalı cezaevinden açık cezaevinde, açık cezaevinden denetimli serbestliğe daha erken ayrılmayı öngören düzenlemenin durumu da gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriğinin tamamı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

11. Yargı Paketi hangi suçları kapsıyor, genel af çıktı mı? Resmi Gazete 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği
11. Yargı Paketi hangi suçları kapsıyor, genel af çıkacak mı gibi sorular teklifin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gündeme geldi. Adalet Bakanlığı tarafından uzun süredir çalışmaları gerçekleştiren 11. Yargı Paketi geçtiğimiz günlerde TBMM'de görüşülmeye başlanmıştı. Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri 24 Aralık 2025 Çarşamba günü tamamlandı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada 247 oyla teklif yasalaştı. Teklifin yasalaşmasının ardından kamuoyunda Covid-19 düzenlemesi olarak bilinen düzenlemenin durumu gündem oldu. Vatandaşlar tarafından Resmi Gazete 11. Yargı Paketi ve içeriği merak ediliyor.

11. Yargı Paketi hangi suçları kapsıyor, genel af çıktı mı? Resmi Gazete 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği

11. YARGI PAKETİ HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?

11. Yargı Paketi'nde yer alan bilgilere göre 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler üç yıl erken kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe daha erken ayrılabilecek. 11. Yargı Paketi Deprem suçluları, terör ve örgütlü suçlar, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kastan öldürme ve deprem suçları hariç olmak üzere 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçları kapsıyor.

11. Yargı Paketi hangi suçları kapsıyor, genel af çıktı mı? Resmi Gazete 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği

11. YARGI PAKETİ GENEL AF ÇIKTI MI?

Kamuoyunda Covid-19 düzenlemesi olarak bilinen 11. Yargı Paketi 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen suçluları kapsıyor. Ancak düzenleme kapsamından terör ve örgütlü suçlar, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme ve deprem suçları hariç tutuldu.

11. Yargı Paketi hangi suçları kapsıyor, genel af çıktı mı? Resmi Gazete 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ RESMİ GAZETE

11. Yargı Paketi kapsamında Covid-19 düzenlemesi haricinde İcra ve İflas Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Nispi harç ve teminat yatırma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin, ihalenin feshini talep etmesi halinde, mahkemece ihalenin feshi talebi dosya üzerinden ve kesin olarak reddedilecek.

11. Yargı Paketi hangi suçları kapsıyor, genel af çıktı mı? Resmi Gazete 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği

İcra ve İflas Kanunu'nun yanı sıra Avukatlık Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklikler arasında, avukatların, avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında son soruşturma açılmasına karar verilirse, bu durum ve yargılama aşamalarında verilen nihai kararlar avukatın kayıtlı olduğu baroya bildirilmesi yer aldı.

11. YARGI PAKETİ'NİN BÜTÜN MADDELERİ VE İÇERİĞİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

