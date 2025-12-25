Çocuklar için göz ardı edilen tehlikeyi acil doktoru açıkladı: Zehirlenme vakalarının yüzde 20’sinin kaynağı!

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan pediatrik acil servis doktoru Meghan Martin, özellikle dede ve nine ziyaretlerinde annelerin ve babaların mutlaka farkında olması gereken en büyük gizli tehlikelerden birini açıkladı.

Sosyal medya platformu TikTok’ta @beachgem10 kullanıcı adıyla tanınan Dr. Martin, paylaşmış olduğu videosunda ebeveynleri çocukların güvenliği konusunda uyardı. Küçük çocukların büyük ebeveynlerinin güvenli şekilde saklanmayan ilaçlarına erişmesiyle ortaya çıkan durumu "Granny's Purse Syndrome" olarak tanımlıyor.

ZEHİRLENME VAKALARININ YÜZDE 20'SİNİN KAYNAĞI

Dr. Martin tarafından paylaşılan verilere göre, küçük çocuklardaki zehirlenme vakalarının yüzde 20'si, dede veya ninelerinin ilaçlarının kazara yutulmasıyla doğrudan ilişkili. Meydana gelen kazaların sayısız nedeni olabileceğini vurgulayan hekim, yaşlı bireylerin evlerinde çocukların bulunmasına alışkın olmadıklarına dikkat çekti:

"Genellikle ilaçlar alçak raflarda ve çantalarda bulunuyor. Hatta bazen reçeteli ilaçlar bile kutularda saklanıyor."

TEK BİR HAP BİLE TOKSİK ETKİ YAPABİLİR

Söz konusu ilaçların son derece tehlikeli olabileceği belirtiliyor. Riskli grup içerisinde ağrı kesiciler, antidepresanlar, kalp, tansiyon ve diyabet ilaçları yer alıyor.

Çocukların vücut yapısının yetişkinlere kıyasla çok daha küçük olması nedeniyle, tek bir hapın bile minik bedenlerde toksik etkiler yapabileceği ifade ediliyor.

Dr. Martin, aile ziyaretleri sırasında ilaçların kilitli ve güvenli bir yerde tutulması gerektiğini ve sırt çantalarında, el çantalarında veya bavullarda saklanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.