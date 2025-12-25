Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Çocuklar için göz ardı edilen tehlikeyi acil doktoru açıkladı: Zehirlenme vakalarının yüzde 20’sinin kaynağı!

ABD'li bir acil servis doktoru, çocukların dede ve ninelerinin ilaçlarını yutmasıyla ortaya çıkan tehlikeye karşı aileleri uyardı. İstatistiklere göre, küçük çocuklardaki zehirlenme vakalarının yüzde 20'si yaşlı aile büyüklerinin güvenli saklanmayan ilaçlarından kaynaklanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çocuklar için göz ardı edilen tehlikeyi acil doktoru açıkladı: Zehirlenme vakalarının yüzde 20’sinin kaynağı!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 13:57

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan pediatrik acil servis doktoru Meghan Martin, özellikle dede ve nine ziyaretlerinde annelerin ve babaların mutlaka farkında olması gereken en büyük gizli tehlikelerden birini açıkladı.

Sosyal medya platformu TikTok’ta @beachgem10 kullanıcı adıyla tanınan Dr. Martin, paylaşmış olduğu videosunda ebeveynleri çocukların güvenliği konusunda uyardı. Küçük çocukların büyük ebeveynlerinin güvenli şekilde saklanmayan ilaçlarına erişmesiyle ortaya çıkan durumu "Granny's Purse Syndrome" olarak tanımlıyor.

Çocuklar için göz ardı edilen tehlikeyi acil doktoru açıkladı: Zehirlenme vakalarının yüzde 20’sinin kaynağı!

ZEHİRLENME VAKALARININ YÜZDE 20'SİNİN KAYNAĞI

Dr. Martin tarafından paylaşılan verilere göre, küçük çocuklardaki vakalarının yüzde 20'si, dede veya ninelerinin ilaçlarının kazara yutulmasıyla doğrudan ilişkili. Meydana gelen kazaların sayısız nedeni olabileceğini vurgulayan hekim, yaşlı bireylerin evlerinde çocukların bulunmasına alışkın olmadıklarına dikkat çekti:

"Genellikle ilaçlar alçak raflarda ve çantalarda bulunuyor. Hatta bazen reçeteli ilaçlar bile kutularda saklanıyor."

Çocuklar için göz ardı edilen tehlikeyi acil doktoru açıkladı: Zehirlenme vakalarının yüzde 20’sinin kaynağı!

TEK BİR HAP BİLE TOKSİK ETKİ YAPABİLİR

Söz konusu ilaçların son derece tehlikeli olabileceği belirtiliyor. Riskli grup içerisinde ağrı kesiciler, antidepresanlar, kalp, tansiyon ve diyabet ilaçları yer alıyor.

Çocukların vücut yapısının yetişkinlere kıyasla çok daha küçük olması nedeniyle, tek bir hapın bile minik bedenlerde toksik etkiler yapabileceği ifade ediliyor.

Dr. Martin, aile ziyaretleri sırasında ilaçların kilitli ve güvenli bir yerde tutulması gerektiğini ve sırt çantalarında, el çantalarında veya bavullarda saklanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ağrı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından çıkan şoke etti! Toplam 2 kilo 200 gram
Kuş gribi raporundaki ürküten detaylar! Felaketi durdurmak için sadece 48 saatimiz var
ETİKETLER
#zehirlenme
#Çocuk Sağlığı
#Ilaç Güvenliği
#Ebeveyn Uyarısı
#Granny's Purse Syndrome
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.