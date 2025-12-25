Bursa’da esrarengiz olay! Kazı sırasında ortaya çıktı, jandarma ablukaya aldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa'nın İnegöl ilçesinde esrarengiz bir olay yaşandı. Kırsal Yeniceköy Mahallesi merkezinde saat 09.00 sıralarında müteahhit firmanın operatörü iş makinesiyle kazı yapmaya başladı.
Kazı sırasında tarihi mezarlar ve testiler görüldü. Tarihi eser mezarları gören Jandarma ekipleri kazıyı durdurup Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğüne bilgi verdiler. Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptılar.
İncelemede tarihi eser mezar parçaları ve insan kemikleri bulundu. Eserlerden numune alınıp Bursa'ya götürüldü.
Yeniceköy Mahallesi eski tarihinde mahallenin eskiden Ermeni yerleşim bölgesi olduğu öğrenildi.