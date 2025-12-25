Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Central Hospital'dan sağlık ihracatına 10 milyon dolarlık katkı

Central Hospital, Ataşehir ve Kozyatağı’ndan sonraki üçüncü şubesi olan Etiler’deki hastanenin açılışını gerçekleştirdi. 20 milyon dolara ulaşacak yatırımla hayata geçen yeni hastane ile birlikte Central Hospital, yılda 300 binden fazla hasta ziyareti, şubelerindeki toplam 201 yatak, 15 ameliyathane ve bine yakın çalışanıyla sağlık sektöründe önemli bir hizmet sunucusu olmayı hedefliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Central Hospital'dan sağlık ihracatına 10 milyon dolarlık katkı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 13:26

Central Hospital, 20 milyon dolara ulaşacak yeni yatırımıyla üçüncü hastanesini Etiler’de hizmete açtı. 24 Aralık 2025, Çarşamba günü Etiler’deki Central Hospital’da düzenlenen ve Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurullah Ermiş, Central Hospital markasının köklerinin 1994 yılına dayandığını belirterek, “Yakın zamanda Central Hospital’ın sağlık sektöründeki itibarlı geçmişini geleceğe taşımak amacıyla bir marka yenileme sürecine girdik. Bu kapsamda, Ataşehir’deki hastanemizin ismini Central Hospital ve Central Kozyatağı olarak yeniden konumlandırdık. Ardından, Etiler Hastanesi’ni de bünyemize katarak grubumuzu İstanbul’un en merkezi lokasyonlarından birine taşıdık” dedi.

Central Hospital'dan sağlık ihracatına 10 milyon dolarlık katkı

30 YILDA 4 MİLYON HASTAYA HİZMET

Bugün 20 bin m² kapalı alana sahip olan Central Hospital’ın yılda 300 binden fazla hasta ziyareti, şubelerindeki toplam 201 yatak, 15 ameliyathane ve bine yakın çalışanıyla sağlık sektöründe önemli bir hizmet sunucusu olmayı hedeflediği belirten Prof. Dr. Ermiş, “30 yılda 4 milyon insanın elini tuttuk. Sadece 2025’te 138 bin 353 poliklinik başvurusu aldık, 1449 ortopedi ve omurga cerrahisi ameliyatını başarıyla tamamladık, 367 bebek bizimle beraber dünyaya merhaba dedi, 9 bin 580 ameliyatla hastalarımızın iyileşme yolculuğuna eşlik ettik ve 7 bin 662 uluslararası misafiri sınırları aşan bir güvenle ağırladık” dedi. Prof. Dr. Ermiş, Central Hospital Sağlık Grubu olarak, 30 yıla yaklaşan tecrübelerini, modern tıp teknolojisi, uzman hekim kadroları ve hasta odaklı hizmet anlayışıyla birleştirerek yollarına devam ettiklerini ifade etti.

Central Hospital'dan sağlık ihracatına 10 milyon dolarlık katkı

Central Hospital, Ataşehir ve Kozyatağı’ndan sonra üçüncü şubesi olan Etiler Hastanesi ile hasta kabulüne başladı. 6 tam donanımlı ameliyathanesi, ileri teknoloji yoğun bakım üniteleri ve kapsamlı tedavi alanlarıyla hastane, kompleks ve ileri düzey cerrahilerin gerçekleştirildiği güçlü bir merkez olarak konumlanıyor.

Etiler Hastanesi’nde; ileri ortopedik ve skolyoz cerrahileri, kolorektal, meme ve tiroid, metabolik, üro-onkolojik cerrahiler ile nöroloji ve nöroşirürji başta olmak üzere pek çok uzmanlık alanında hizmet sunulurken; estetik cerrahi, çocuk cerrahisi, dermokozmetik, longevity ve acil hizmetlerle bölge halkı ve uluslararası hastalara kapsamlı sağlık hizmeti veriliyor.

Central Hospital'dan sağlık ihracatına 10 milyon dolarlık katkı

5 YIL İÇERİSİNDE 75 MİLYON DOLARA YÜKSELECEK

Central Hospital karmaşık sağlık sorunlarında birden fazla uzmanlık alanının iş birliğiyle tedavi sürecini planlayan az sayıda kurumdan biri olarak dikkat çekiyor. Hastane, özellikle omurga cerrahisi, ortopedi, nöroloji, fizik tedavi, beyin ve sinir hastalıkları entegre hasta değerlendirme modeliyle öne çıkarken; Türkiye’de az sayıda merkezde uygulanan “Schroth” metodunu uzman fizyoterapistleri eşliğinde hayata geçiriyor. Ayrıca omurga cerrahisi ekibi; skolyoz, kifoz ve bel-boyun fıtığı cerrahilerinde yenilikçi tekniklerle fark yaratan Central Hospital, tüm bu çalışmalarıyla ülkemizin öncü merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Yerli hastaların yanı sıra İstanbul’a ulaşımı sağlayabilecek tüm coğrafyalardan hasta kabul edebilen Central Hospital, yurt dışından gelen hastalar aracılığıyla ilk yılında sağlık ihracatına 10 milyon dolarlık katkı sağlamayı amaçlıyor. Avrupa, Orta Doğu ve Kafkasya’dan gelen hastalara uluslararası standartlarda tedavi, tercüman desteği ve konforlu konaklama imkânı sunarak güvenilir bir sağlık deneyimi sağlayacak merkezin, yeni yapılacak yatırımlarla sağlık ihracatına katkısının 5 yıl içerisinde 75 milyon dolara yükselmesi hedefleniyor.

ETİKETLER
#Central Hospital
#Etiler Hastanesi
#Sağlık İhracatı
#Üroloji
#Ortopedi
#Nöroloji
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.