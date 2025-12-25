Central Hospital'dan sağlık ihracatına 10 milyon dolarlık katkı

Central Hospital, 20 milyon dolara ulaşacak yeni yatırımıyla üçüncü hastanesini Etiler’de hizmete açtı. 24 Aralık 2025, Çarşamba günü Etiler’deki Central Hospital’da düzenlenen ve Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurullah Ermiş, Central Hospital markasının köklerinin 1994 yılına dayandığını belirterek, “Yakın zamanda Central Hospital’ın sağlık sektöründeki itibarlı geçmişini geleceğe taşımak amacıyla bir marka yenileme sürecine girdik. Bu kapsamda, Ataşehir’deki hastanemizin ismini Central Hospital ve Central Kozyatağı olarak yeniden konumlandırdık. Ardından, Etiler Hastanesi’ni de bünyemize katarak grubumuzu İstanbul’un en merkezi lokasyonlarından birine taşıdık” dedi.

30 YILDA 4 MİLYON HASTAYA HİZMET

Bugün 20 bin m² kapalı alana sahip olan Central Hospital’ın yılda 300 binden fazla hasta ziyareti, şubelerindeki toplam 201 yatak, 15 ameliyathane ve bine yakın çalışanıyla sağlık sektöründe önemli bir hizmet sunucusu olmayı hedeflediği belirten Prof. Dr. Ermiş, “30 yılda 4 milyon insanın elini tuttuk. Sadece 2025’te 138 bin 353 poliklinik başvurusu aldık, 1449 ortopedi ve omurga cerrahisi ameliyatını başarıyla tamamladık, 367 bebek bizimle beraber dünyaya merhaba dedi, 9 bin 580 ameliyatla hastalarımızın iyileşme yolculuğuna eşlik ettik ve 7 bin 662 uluslararası misafiri sınırları aşan bir güvenle ağırladık” dedi. Prof. Dr. Ermiş, Central Hospital Sağlık Grubu olarak, 30 yıla yaklaşan tecrübelerini, modern tıp teknolojisi, uzman hekim kadroları ve hasta odaklı hizmet anlayışıyla birleştirerek yollarına devam ettiklerini ifade etti.

Central Hospital, Ataşehir ve Kozyatağı’ndan sonra üçüncü şubesi olan Etiler Hastanesi ile hasta kabulüne başladı. 6 tam donanımlı ameliyathanesi, ileri teknoloji yoğun bakım üniteleri ve kapsamlı tedavi alanlarıyla hastane, kompleks ve ileri düzey cerrahilerin gerçekleştirildiği güçlü bir merkez olarak konumlanıyor.

Etiler Hastanesi’nde; ileri ortopedik ve skolyoz cerrahileri, kolorektal, meme ve tiroid, metabolik, üro-onkolojik cerrahiler ile nöroloji ve nöroşirürji başta olmak üzere pek çok uzmanlık alanında hizmet sunulurken; estetik cerrahi, çocuk cerrahisi, dermokozmetik, longevity ve acil hizmetlerle bölge halkı ve uluslararası hastalara kapsamlı sağlık hizmeti veriliyor.

5 YIL İÇERİSİNDE 75 MİLYON DOLARA YÜKSELECEK

Central Hospital karmaşık sağlık sorunlarında birden fazla uzmanlık alanının iş birliğiyle tedavi sürecini planlayan az sayıda kurumdan biri olarak dikkat çekiyor. Hastane, özellikle omurga cerrahisi, ortopedi, nöroloji, fizik tedavi, beyin ve sinir hastalıkları entegre hasta değerlendirme modeliyle öne çıkarken; Türkiye’de az sayıda merkezde uygulanan “Schroth” metodunu uzman fizyoterapistleri eşliğinde hayata geçiriyor. Ayrıca omurga cerrahisi ekibi; skolyoz, kifoz ve bel-boyun fıtığı cerrahilerinde yenilikçi tekniklerle fark yaratan Central Hospital, tüm bu çalışmalarıyla ülkemizin öncü merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yerli hastaların yanı sıra İstanbul’a ulaşımı sağlayabilecek tüm coğrafyalardan hasta kabul edebilen Central Hospital, yurt dışından gelen hastalar aracılığıyla ilk yılında sağlık ihracatına 10 milyon dolarlık katkı sağlamayı amaçlıyor. Avrupa, Orta Doğu ve Kafkasya’dan gelen hastalara uluslararası standartlarda tedavi, tercüman desteği ve konforlu konaklama imkânı sunarak güvenilir bir sağlık deneyimi sağlayacak merkezin, yeni yapılacak yatırımlarla sağlık ihracatına katkısının 5 yıl içerisinde 75 milyon dolara yükselmesi hedefleniyor.

