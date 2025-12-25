Ölüm onları tatilde yakaladı: Eski futbolcu 70 metreden yere çakıldı!

Karadağ’ın popüler kış turizm merkezlerinden Savin Kuk, spor dünyasını derinden sarsan trajik bir kazaya sahne oldu. Almanya’nın profesyonel liglerinde yıllarca ter döken ve 1860 Münih, Darmstadt, Erzgebirge Aue gibi kulüplerin formasını giyen tecrübeli futbolcu Sebastian Hertner, eşiyle birlikte çıktığı kayak tatilinde korkunç bir ihmalin kurbanı oldu.

70 METRELİK ÖLÜMCÜL DÜŞÜŞ

Pazar günü öğle saatlerinde yaşanan olayda, Hertner ve eşinin bulunduğu çift kişilik telesiyej hattında teknik bir arıza meydana geldi. Yetkililerin raporlarına göre, bir telesiyej koltuğunun halat bağlantısından koparak geriye doğru hızla kayması ve arkadaki koltuğa çarpması sonucu büyük bir sarsıntı yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 70 metre yükseklikteki koltuktan zemine düşen 33 yaşındaki Hertner, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

EŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE CAN PAZARI

Kazanın dehşetine tanık olan genç kadın ise hasar gören koltukta, eşinin hayatını kaybettiği zeminin metrelerce üzerinde saatlerce mahsur kaldı. Kurtarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden indirilen ve bacağında çok sayıda kırık tespit edilen talihsiz kadının, fiziksel yaralarının yanı sıra ağır bir psikolojik travma geçirdiği öğrenildi. Aynı hatta asılı kalan diğer üç turistin de sağ salim yere indirilmesinin ardından kayak merkezi süresiz olarak kapatıldı.

SPOR CAMİASI YASTA

Kariyerinde Almanya genç milli takımlarında da görev alan ve Bundesliga 2 seviyesinde önemli başarılara imza atan Hertner’in ani ölümü, Alman futbol camiasında büyük bir hüzne neden oldu. Son olarak Hamburg’da amatör düzeyde futbol hayatına devam eden tecrübeli ismin vefatının ardından Karadağlı adli birimler, teleferik sistemindeki teknik kusurları ve bakım ihmallerini belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı.