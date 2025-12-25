Menü Kapat
13°
 Dilek Ulusan

Deniz Akkaya'ya zorlama hapis! Koruma kararını ihlal etti

Sunucu Seda Akgül sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden Deniz Akkaya için mahkemenin yolunu tutmuştu. Deniz Akkaya'ya, Seda Akgül'e yönelik mahkemece verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezası verildi.

Habertürk
25.12.2025
25.12.2025
Son yıllarda kızıyla yaşadığı tartışma nedeniyle 4 ay 27 gün hapis cezası alan 'ya, Seda Akgül'e yönelik mahkemece verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezası verildi. Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akkaya hakkında 3 günlük zorlama hapis kararı verdi.

DENİZ AKKAYA'YA HAPİS KARARI

Seda Akgül, Deniz Akkaya tarafından sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden , aşağılama ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlara maruz kaldığı gerekçesiyle yargıya başvurdu. Mahkeme, Akgül’ün başvurusu üzerine Akkaya aleyhine 2 ay süreyle tedbir kararı alarak, iletişim araçlarıyla rahatsızlık vermesini yasaklamıştı.

Söz konusu karara rağmen Deniz Akkaya'nın Seda Akgül’e yönelik hakaret ve içerikli paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi. Mahkeme, 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbirlerin delinmesi nedeniyle Akkaya’nın 3 gün süreyle zorlama hapsine çarptırılmasına hükmetti. Deniz Akkaya’nın bu karara karşı yasal süre içerisinde itiraz etme hakkı bulunuyor. İtirazın reddedilmesi durumunda cezanın infazı gerçekleştirilecek.

Bu karar, Deniz Akkaya'nın karşılaştığı ilk zorlama hapsi değil. Akkaya, daha önce de farklı kişilerle yaşadığı hukuki uyuşmazlıklarda tedbir kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle iki kez daha zorlama hapsi cezası almıştı.

