TGRT Haber
13°
Otomobil
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Aracınıza sınıf atlatan 5 aksesuar: Yüzbinlerce lira harcamaya gerek yok

Yüz binlerce liralık harcama yapmadan aracınızı lüks bir konfor alanına dönüştürmek, akıllı difüzörlerden hayat kurtaran takviye cihazlarına kadar uzanan 5 bütçe dostu aksesuarla mümkün hale geliyor.

Murat Makas
25.12.2025
saat ikonu 11:53
25.12.2025
saat ikonu 11:53

Lüks bir araba kullanmak (veya kullanıyormuş gibi hissetmek) için illa fiyatı 8-10 haneli sayılara ulaşan otomobilleri satın almanıza gerek yok. Hem sürüş keyfini artırmak hem de aracınızı üst seviye bir standarda taşımak için birkaç dokunuş yapmanız bile yeterli olabilir.

SlashGear'ın aktardığı bilgilere göre, aracın kokusunu değiştirmekten daha temiz görünmesini sağlamaya kadar yapabileceğiniz iyileştirmeler, direksiyondaki logodan bağımsız olarak beyin algısını "lüks bir araçtayım" şeklinde değiştirebiliyor.

Aracınıza sınıf atlatan 5 aksesuar: Yüzbinlerce lira harcamaya gerek yok

AKILLI DİFÜZÖR

Lüks araç showroomlarına veya üst segment bir otomobile girildiğinde ilk fark edilen detayların başında koku geliyor. Marka bilinirliği ile bütünleşen "yeni araba kokusu", hafızayı tetikleyerek sürücüde özel hisler uyandırıyor.

Araç kokularını marka veya model fark etmeksizin her araca modele çok kolay bir şekilde taşıyabilirsiniz. Klasik aynaya asılan kokuların aksine, koku yoğunluğunun ve püskürtme sıklığının kişisel tercihlere göre ayarlanmasını sağlayan cihazlar, hareket sensörleriyle de eller serbest kullanım kolaylığı vadediyor.

Aracınıza sınıf atlatan 5 aksesuar: Yüzbinlerce lira harcamaya gerek yok

SOĞUK HAVALAR İÇİN ELEKTRİKLİ BATTANİYE ÇÖZÜMÜ

Kış aylarında yapılan yolculuklarda, araç klimasının içeriyi ısıtması birazcık zaman alabiliyor. Isıtmalı koltuk opsiyonuna sahip olmayan araçlarda ise bekleyiş süreci konfordan ödün verilmesine neden oluyor.

İşte tam da bu noktada devreye giren elektrikli araç battaniyeleri aracınızın güç çıkışına bağlanarak anında sıcaklık sağlıyor. Bazı markaların sunduğu ürünler, uzun kabloları sayesinde arka koltuktaki yolculara kadar ulaşabiliyor. Kullanılmadığı zamanlarda ise katlanarak yastık işlevi de görebiliyorlar.

Aracınıza sınıf atlatan 5 aksesuar: Yüzbinlerce lira harcamaya gerek yok

MANYETİK TELEFON TUTUCULAR

Direksiyon başındayken mesajlaşmanın veya telefona odaklanmanın yol açtığı tehlikeler herkesçe biliniyor. Ancak günümüzde navigasyon takibi, trafik uyarıları ve müzik kontrolü için akıllı telefonlar vazgeçilmez bir yardımcı konumunda.

Telefonun göz hizasında sabitlenmesini sağlayan manyetik tutucular ise dikkatinizi yoldan ayırmadan işinizi halletmenizi mümkün kılıyor. Güvendiğiniz ve bütçenize uygun bir markanın telefon tutucu modelini tercih edebilirsiniz.

Aracınıza sınıf atlatan 5 aksesuar: Yüzbinlerce lira harcamaya gerek yok

DETAYLI TEMİZLİK İÇİN ÇOK AMAÇLI KİTLER

Araç ne kadar az kullanılırsa kullanılsın, toz ve kırıntıların birikmesi kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle koltuk araları ve havalandırma kanalları gibi ulaşılması zor noktalar için standart süpürgeler yetersiz kalabiliyor.

Çok amaçlı cihazlar, hem güçlü vakum hem de basınçlı hava üfleyici olarak görev yapıyor. Aynı zamanda inatçı kirleri yerinden sökmek için hava püskürtme özelliğini kullanırken, lastik veya deniz yatağı şişirmek için pompa işlevi de görüyor.

Aracınıza sınıf atlatan 5 aksesuar: Yüzbinlerce lira harcamaya gerek yok

YOLDA KALMA KORKUSUNA SON VEREN TAKVİYE CİHAZLARI

Akünün bitmesi, sürücülerin en hazırlıksız yakalandığı ve genellikle en zor zamanlarda gerçekleşen bir senaryo. Sabah işe yetişmeye çalışırken veya gecenin bir yarısı ıssız bir yolda marşa basmamak büyük bir stres kaynağı oluşturuyor.

Şarj edilebilir akü takviye cihazları (Jump Starter), başka bir araca veya yardımcıya ihtiyaç duymadan sorunu çözme imkanı tanıyor. Bazı modeller yalnızca aracı çalıştırmakla da kalmıyor, üzerindeki acil durum ışıkları ve powerbank özelliğiyle telefon şarj etmeye de yarıyor.

TGRT Haber
