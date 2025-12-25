İlhan Helvacı kimdir, nereli? Gözaltına alınan İlhan Helvacı ne iş yapıyor?

Futbolda soruşturmalar devam ederken 4 isim, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturma gizliliğini ihlal" suçlarından" gözaltına alındı. Son dakika haberinin ardından ise İlhan Helvacı'nın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu da binlerce kişinin gündemine yerleşti.

İLHAN HELVACI KİMDİR, NERELİ?

1983 yılında Galatasaray Lisesi’nden, 1987 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan isim Yüksek lisans (master) eğitimini 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi çalışmaya başladı.

GÖZALTINA ALINAN İLHAN HELVACI KİM?

Prof. Dr. İlhan Helvacı, 2004-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Aile Hukuku, Eşya Hukuku zorunlu derslerini Atipik Akitler ve Teminat Hukuku seçimlik derslerini, 2005- 2006 öğretim yılında da Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Banka Kredi Sözleşmeleri ve Teminatları dersini vererek misafir öğretim üyeliği yapmıştır.

İLHAN HELVACI NE İŞ YAPIYOR?

Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı, Spor Hukuku alanındaki çalışmalarına 2011 - 2013 yılları arasında UEFA bünyesinde Disiplin Müfettişi (Disciplinary Inspector) olarak devam etmiştir. Medeni hukuk profesörü ve avukattır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi (kürsü başkanı) olarak görev yaptı.