TGRT Haber
Canlı Yayın
13°
Yaşam
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Ebru Köksal kimdir? Ebru Köksal neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında eski Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Ebru Köksal hakkında gözaltı kararı alındı. Ebru Köksal'ın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Vatandaşlar tarafından Ebru Köksal kimdir, neden tutuklandı gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı.

Ebru Köksal kimdir? Ebru Köksal neden gözaltına alındı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
12:01
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
12:03

Ebru Köksal kimdir, neden gözaltına alındı soruları gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Futbolda şike kumpas iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ebru Köksal'ın aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından ise vatandaşlar tarafından Ebru Köksal kimdir, neden gözaltına alındı gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı.

Ebru Köksal kimdir? Ebru Köksal neden gözaltına alındı?

EBRU KÖKSAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Ebru Köksal "/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturma gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltına alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Ebru Köksal'ın savcılıktaki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

EBRU KÖKSAL KİMDİR?

Ebru Köksal, 20 Mayıs 1968 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Robert Koleji'nden mezun olan Ebru Köksal, üniversite eğitimini Brown Üniversitesi'nde gördü. Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler dalında çift diploma ile üniversiteden mezun olan Ebru Köksal, 1990-2000 yılları arasında Morgan Stanley, NY, Citibank ve AIG Capital Partners'da yatırım bankacılığı yaptı. 2001-2011 yılları arasında Kulübü ve şirketleri bünyesinde üst düzey yöneticilik, 2010-2012 yılları arasında Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Bu göreve gelen ilk kadın olan Ebru Köksal 2011-2012 yılları arasında 4 ay 5 gün boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

2013 yılında Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın yeni yönetim kurulunda yer alan Ebru Köksal, borsacı Atilla Köksal ile evlidir. Ebru Köksal ve Atilla Köksal çiftinin iki çocuğu bulunmaktadır. Ebru Köksal iyi derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde Almanca ve Fransızca dillerini konuşabilmektedir.

