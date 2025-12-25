Sadettin Saran serbest bırakıldı mı? Adliyeye sevk edilmişti

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alınmıştı. Savcılık kaynakları tarafından yapılan resmi açıklamada "Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında test sonuçları pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sadettin Saran ile ilgili karar verildi. Vatandaşlar tarafından Sadettin Saran serbest bırakıldı mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

SADETTİN SARAN SERBEST BIRAKILDI MI?

Sadettin Saran adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Sadettin Saran, pazartesi ve perşembe günleri ifade verecek. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğlulları kararın ardından açıklamalarda bulundu. Ertan Torunoğlulları açıklamasında "Biz dün akşam da söyledik; Yüce Türk adaletine inanıyoruz ve güveniyoruz. başkanımız serbest, bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ADLİ KONTROL ŞARTI NE DEMEK?

Adli kontrol bir suç şüphesi altında olan kişinin tutuklanarak cezaevinde gönderilmesi yerine dışarıda kalarak imza atmak, yurt dışına çıkamamak gibi belirli yükümlülüklere tabi tutulması anlamına gelmektedir. Adli kontrol tedbiri sadece ceza mahkemesi tarafından verilir.