Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Sadettin Saran serbest bırakıldı mı? Adliyeye sevk edilmişti

Sadettin Saran serbest bırakıldı mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi tamamlanan Sadettin Saran için karar verildi. Kararın ardından adli kontrol şartı ne demek sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sadettin Saran serbest bırakıldı mı? Adliyeye sevk edilmişti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 14:47

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Başkanı gözaltına alınmıştı. Savcılık kaynakları tarafından yapılan resmi açıklamada "Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında test sonuçları pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sadettin Saran ile ilgili karar verildi. Vatandaşlar tarafından Sadettin Saran serbest bırakıldı mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evde bakım maaşı 2026 ne kadar olacak? Zamlı evde bakım aylığı hesaplaması yapıldı
Sadettin Saran serbest bırakıldı mı? Adliyeye sevk edilmişti

SADETTİN SARAN SERBEST BIRAKILDI MI?

Sadettin Saran adliyedeki işlemlerinin ardından şartı ile serbest bırakıldı. Sadettin Saran, pazartesi ve perşembe günleri ifade verecek. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğlulları kararın ardından açıklamalarda bulundu. Ertan Torunoğlulları açıklamasında "Biz dün akşam da söyledik; Yüce Türk adaletine inanıyoruz ve güveniyoruz. başkanımız serbest, bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran serbest bırakıldı mı? Adliyeye sevk edilmişti

ADLİ KONTROL ŞARTI NE DEMEK?

Adli kontrol bir suç şüphesi altında olan kişinin tutuklanarak cezaevinde gönderilmesi yerine dışarıda kalarak imza atmak, yurt dışına çıkamamak gibi belirli yükümlülüklere tabi tutulması anlamına gelmektedir. Adli kontrol tedbiri sadece ceza mahkemesi tarafından verilir.

ETİKETLER
#uyuşturucu
#gözaltı
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Adli Kontrol
#Serbest Bırakılma
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.