Necdet Kökeş'in hastanedeki son hali ortaya çıktı! Durumu kritik

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Battal Gazi'nin İntikamı, Şaban Askerde, Oğlum, Hakanlar Çarpışıyor Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necdet Kökeş, nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Necdet Kökeş'in hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı.
Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde rol alan Necdet Kökeş, 15 Aralık'ta hastaneye kaldırılmıştı. Necdet Kökeş'in tedavisi, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
Nefes darlığı yaşayan Necdet Kökeş'in son sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, hastanedeki görüntüsüne ise yorum yağdı.