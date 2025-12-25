Tanzanya'da helikopter kazası! Yerden 6 bin metre yüksekliğe çakıldı

Doğu Afrika'da yer alan Tanzanya'da bulunan Kilimanjaro Dağı'nda yer alan Barafu Kampı yakınlarında helikopter düştü. Yaşanan kaza sonrası olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Tanzanya medyasında yer alan haberlere göre, helikopterin dağdaki hastaları kurtarma görevi yürüttüğü, kazada rehber, doktor, pilot ve 2 yabancı turistin hayatını kaybettiği belirtildi.

Afrika'nın en yüksek zirvesi olarak kabul edilen ve deniz seviyesinden yaklaşık 6 bin metre yükseklikte bulunan Kilimanjaro Dağı'na her yıl yaklaşık 50 bin kişi tırmanış gerçekleştiriyor.