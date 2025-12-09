Rusya'da uçak kazası! Askeri nakliye uçağı yere çakıldı

Kategoriler
Rusya'da uçak kazası meydana geldi. Ülkenin merkezinde yer alan Ivanovo bölgesinde 7 kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağı yere çakıldı.
Rus medyasına göre, acil durum yetkilileri, "Ön bilgilere göre, Ivanovo Bölgesi'nde Antonov An-22 uçağı düştü. Uçakta 7 kişi bulunuyordu" ifadelerine yer verdi.
Kurtarma ekiplerinin kaza yerine doğru yola çıktığı kaydedildi.