19°
Dünya
 Banu İriç

ABD'de feci uçak kazası! Park alanına çakıldı: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'de feci uçak kazası meydana geldi. Teksas'ta küçük uçak tır ve karavanların bulunduğu park alanına düştü. 2 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
13.10.2025
04:43
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
05:01

ABD’nin eyaletinde tır ve karavanların bulunduğu bir park alanına küçük uçak düştü. Fort Worth kentindeki Tarrant bölgesinde seyreden küçük bir uçak, henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle Hick Havaalanı yakınlarındaki tır ve karavanların bulunduğu bir park alanına çakıldı.

ABD'de feci uçak kazası! Park alanına çakıldı: 2 kişi hayatını kaybetti

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yerel saat ile 13:30 sıralarında yaşanan kazanın ardından olay yerinde çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

ABD'de feci uçak kazası! Park alanına çakıldı: 2 kişi hayatını kaybetti

Fort Worth İtfaiye Departmanı Sözcüsü Craig Trojacek, uçakla birlikte bazı tırların ve bir ticari binanın da alev aldığını belirterek, kaza mahallinde 2 cansız bedene ulaşıldığını açıkladı. Uçağın nereden kalktığı, yaşamını yitirenlerin kimlikleri ve kazanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

ABD'de feci uçak kazası! Park alanına çakıldı: 2 kişi hayatını kaybetti

ETİKETLER
#yangın
#ölüm
#uçak kazası
#teksas
#Fort Worth
#Dünya
