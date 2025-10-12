Menü Kapat
Ramazan Videolu Haber Biyografi
14°
 Berkay Alptekin

Patlamayla bina yok oldu! 16 kişiye mezar olan tesisten geriye hiçbir şey kalmadı

ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan bir patlayıcı üretim tesisinde geçtiğimiz günlerde facia meydana geldi. Yaşanan olayda tesis havaya uçarken çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası yıkımın boyutu ise uydu görüntülerine yansıdı.

12.10.2025
12.10.2025
ABD'nin eyaletindeki bir üretim tesisinde meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 16'ya yükseldiği belirtildi.

Humphreys şehri Şerifi Chris Davis, basın toplantısında, sonrası kurtulan olmadığını ifade etti.

Patlama, cuma sabahı Accurate Energetic Systems'da meydana gelmişti. Yetkililer ilk başta 18 kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı. Ancak şerif, araçları ve eşyaları olay yerinde bulunan iki kişinin patlama sırasında olay yerinde olmadığının tespit edildiğini söyledi.

Patlamayla bina yok oldu! 16 kişiye mezar olan tesisten geriye hiçbir şey kalmadı

Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu ile Ulusal Patlayıcı Eğitim ve Araştırma Merkezi yetkililerine göre, patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

ABD merkezli ABC News'ün haberine göre toplantıda gözyaşlarını zor tutan Davis, “Bu, topluluklarımız için büyük bir kayıp” diye konuştu. Yetkililerin şu anda kalıntıların kimliklerini tespit etme sürecinde olduklarını ve patlama anında olay yerinde bulunan cihazların sahiplerini belirlemek için cep telefonu verilerini kullandıklarını sözlerine ekledi.

Patlamayla bina yok oldu! 16 kişiye mezar olan tesisten geriye hiçbir şey kalmadı

"BİNA YOK OLDU"

Patlamanın meydana geldiği binayı tanımlaması istenen Davis, “Tanımlayacak bir şey yok. Bina yok oldu. Muhtemelen kariyerim boyunca karşılaştığım en yıkıcı durumlardan biri” dedi. Şerif, daha önceki bir brifingde bunun “çok büyük bir soruşturma” olduğunu söylemişti.

Açıklamasında, “Bu, bir araba kazası ya da benzeri bir olay gibi, sadece enkazı temizleyip ayrılacağımız bir şey olmayacak. Muhtemelen birkaç gün burada kalacağız” ifadelerini kullandı.

Patlamayla bina yok oldu! 16 kişiye mezar olan tesisten geriye hiçbir şey kalmadı

Şerif ayrıca olay yerinin niteliği ve mevcut kimyasalların uçuculuğu nedeniyle soruşturmanın “yavaş ve metodik” bir süreç olduğunu vurguladı.

Yetkililer, soruşturma ve kurtarma çalışmalarını güvenli bir şekilde sürdürebilmek için cumartesi günü boyunca olay yerinde bulunan tehlikeli maddeleri temizlemek amacıyla kontrollü patlamalar gerçekleştireceklerini açıkladı. Şerifin verdiği bilgiye göre, patlamadan sonra dört ile beş kişi hastaneye kaldırıldı, ancak yaralanmalarının ayrıntıları açıklanmadı.

Patlamayla bina yok oldu! 16 kişiye mezar olan tesisten geriye hiçbir şey kalmadı
