Hindistan'da bir ev havaya uçtu! Çok sayıda ölü var

10 Ekim Cuma günü, Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradesh eyaletine bağlı Ayodhya köyünde meydana gelen şiddetli bir patlamanın ardından bir ev yerle bir oldu. Yaşanan olay sonucu evde bulunan en az beş kişi hayatını kaybederken, birkaç kişi de yaralandı.

Acil durum ekiplerinin seferber olduğu olayda arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Birkaç kişinin hala enkaz altında sıkışmış olduğu düşünülüyor.

BAŞBAKAN BİZZAT TALİMAT VERDİ

Başbakan Yogi Adityanath, üst düzey yetkililere kurtarma ve yardım çalışmalarını denetlemelerini ve yaralıların uygun tıbbi bakım almasını sağlamalarının talimatını verdi. Yaralılar tedavi için bölge hastaneye nakledildi.