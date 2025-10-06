Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı! Mühimmat deposu havaya uçtu

Rusya, Şubat 2022'de "Özel Askeri Operasyon" isimli saldırısıyla Ukrayna'da savaş başlattı. Yıllardır kanlı anlara sahne olan savaş devam ederken, Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı gerçekleştirildi.

Rusya'da patlayıcı üreten büyük bir fabrika ve Rusya'nın işgali altında bulunan Kırım'da yer alan bir petrol terminali Ukrayna'nın hedefi haline geldi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, mühimmat fabrikasına yönelik saldırının ardından birçok patlamanın yaşandığını bildirdi.

RUSYA SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

Ukraynalı yetkililere göre Rusya gece boyunca insansız hava araçları, füzeler ve güdümlü bombalarla ülke geneline büyük bir saldırı düzenledi. En az 5 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polonya, Ukrayna sınırına yakın Lviv bölgesine yoğun saldırıların ardından hava güvenliğini sağlamak için sabah saatlerinde savaş uçaklarını havalandırdığını duyurdu.

"DÜNYADAN SIFIR TEPKİ VAR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Rusya’nın Lviv şehrine düzenlediği saldırının ardından “dünyadan hiçbir gerçek tepki gelmediğini” söyledi.

Zelenskiy, gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Rusya şu anda, kış öncesinde sivil altyapımızı – gaz altyapımızı, enerji üretim ve iletim hatlarımızı – açıkça yok etmeye çalışıyor. Dünyadan sıfır tepki var. Biz savaşacağız, dünya sessiz kalmasın ve Rusya karşılığını hissetsin diye.” ifadelerine yer verdi.