 Berkay Alptekin

Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı! Mühimmat deposu havaya uçtu

Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Kırım'da bir petrol terminali ve Rusya'da bir patlayıcı fabrikasını hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. Öte yandan Rusya'da Ukrayna'ya ait Lviv'e yönelik saldırılar düzenledi.

Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı! Mühimmat deposu havaya uçtu
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025 17:15

, Şubat 2022'de "Özel Askeri Operasyon" isimli saldırısıyla 'da başlattı. Yıllardır kanlı anlara sahne olan savaş devam ederken, Ukrayna'dan Rusya'ya gerçekleştirildi.

Rusya'da patlayıcı üreten büyük bir fabrika ve Rusya'nın işgali altında bulunan 'da yer alan bir terminali Ukrayna'nın hedefi haline geldi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, mühimmat fabrikasına yönelik saldırının ardından birçok patlamanın yaşandığını bildirdi.

Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı! Mühimmat deposu havaya uçtu

RUSYA SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

Ukraynalı yetkililere göre Rusya gece boyunca insansız hava araçları, füzeler ve güdümlü bombalarla ülke geneline büyük bir saldırı düzenledi. En az 5 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polonya, Ukrayna sınırına yakın bölgesine yoğun saldırıların ardından hava güvenliğini sağlamak için sabah saatlerinde savaş uçaklarını havalandırdığını duyurdu.

Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı! Mühimmat deposu havaya uçtu

"DÜNYADAN SIFIR TEPKİ VAR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Rusya’nın Lviv şehrine düzenlediği saldırının ardından “dünyadan hiçbir gerçek tepki gelmediğini” söyledi.

Zelenskiy, gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Rusya şu anda, kış öncesinde sivil altyapımızı – gaz altyapımızı, enerji üretim ve iletim hatlarımızı – açıkça yok etmeye çalışıyor. Dünyadan sıfır tepki var. Biz savaşacağız, dünya sessiz kalmasın ve Rusya karşılığını hissetsin diye.” ifadelerine yer verdi.

Rusya: Ukrayna'nın savunma sanayisi tesislerine saldırı düzenledik
Savaşın üstüne bir de yağış! Ukrayna'da selde mahsur kalanlar kurtarıldı
#petrol
#ukrayna
#rusya
#saldırı
#savaş
#lviv
#Kırım
#Dünya
