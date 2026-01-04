İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de ortak operasyon! DEAŞ hedefleri vuruldu

Son dönemde yeniden kanlı eylemler düzenlemeye başlayan terör örgütü DEAŞ'a darbe vuruldu. İngiltere ve Fransa, örgütün Suriye'deki hedeflerini bombaladı.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) uçaklarının, Fransa ile ortak operasyonda DEAŞ'a karşı saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, RAF uçaklarının, Mart 2019'da Suriye'nin Baghuz kasabında askeri yenilgi yaşayan terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önlemek için Suriye üzerinde devriye uçuşlarına devam ettiği kaydedildi.

DEAŞ'IN SİLAH DEPOSU TESPİT EDİLDİ

Dikkatli istihbarat analizlerinin, antik Palmira kentinin birkaç mil kuzeyindeki dağlarda bir yeraltı tesisi tespit ettiğine işaret edilen açıklamada, bu tesisin, büyük olasılıkla silah ve patlayıcı depolamak için DEAŞ tarafından işgal edildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, tesisin çevresinde herhangi bir sivil yerleşimin bulunmadığı aktarıldı.

HEDEFLER TAM İSABETLE VURULDU

Açıklamada, RAF uçaklarının Voyager yakıt ikmal tankeri tarafından desteklenerek, Fransız uçaklarıyla yeraltı tesisine ortak saldırısı düzenlediği bildirildi.

Uçakların, tesise inen bir dizi erişim tünelini hedef almak için Paveway IV güdümlü bombalar kullandığına aktarılan açıklamada, ayrıntılı değerlendirmenin halen sürdüğü ve ilk göstergelerin hedefin başarıyla vurulduğunu gösterdiği bildirildi. Açıklamada, saldırının sivillere herhangi bir risk oluşturduğuna dair gösterge bulunmadığı ve tüm uçakların güvenli şekilde geri döndüğü belirtildi.

"DEAŞ'IN CANLANMASINI ENGELLEYECEĞİZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Savunma Bakanı John Healey, "Bu eylem, İngiltere'nin liderliğini ve müttefiklerimizle omuz omuza durarak DEAŞ'ın ve onların tehlikeli ve şiddet içeren ideolojilerinin Orta Doğu'da yeniden canlanmasını engelleme kararlılığımızı gösteriyor." ifadesini kullandı.