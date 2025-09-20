DEAŞ'a üst düzey darbe! ABD'yi kana bulamaya hazırlanan terörist etkisiz halde

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenlediği saldırıda terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey bir mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM'un internet sitesinden, Suriye'de düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD'ye saldırmayı amaçlayan "Omar Abdul Qader" isimli DEAŞ mensubunun Suriye'de öldürüldüğü duyurulan açıklamada, saldırının konumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Açıklamada, DEAŞ mensubunun ölümünün, "terör örgütünün Amerikalıları ve ortaklarını tehdit eden gelecekteki saldırıları planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini sekteye uğratacağı" belirtildi.​​​​​​​

OPERASYON VE DIŞ GÜVENLİKTEN SORUMLUYDU

Operasyona ilişkin bir açıklama da Irak'tan geldi. Irak Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın operasyon ve dış güvenlikten sorumlu üst düzey ismi Ömer Abdulkadir Bassam'ın (Abdurrahman el-Halebi) ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerince Suriye'de düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

LÜBNAN'DAKİ KANLI SALDIRIYA BİZZAT KATILDI

Bassam'ın örgüt içinde sözde "Uzak Vilayetler" olarak adlandırılan yapılanmaların planlanması ve denetiminden sorumlu olduğu, Kasım 2013'te Lübnan'daki İran Büyükelçiliği'ne düzenlenen ve 32 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan çifte intihar saldırısına doğrudan katıldığı kaydedildi.

ABD VE AB'Yİ KANA BULAYACAKTI

Bassam'ın ayrıca Avrupa ve ABD'de gerçekleştirilmek istenen bir dizi terör saldırısının planlayıcısı olduğu, bu girişimlerin hassas istihbarat çalışmalarıyla engellendiği ifade edildi. Operasyonun aylar süren titiz bir istihbarat takibi ve Irak yargısının desteği sonucu başarıyla tamamlandığı vurgulanan açıklamada, "Hedef, hareketlerinin tespit edilmesinin ardından uluslararası koalisyon güçlerince düzenlenen hava saldırısıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

DEAŞ'A SON 2 AYDA 6 ÜST DÜZEY DARBE

Söz konusu operasyonun terör örgütü DEAŞ için büyük bir stratejik kayıp olduğu belirtildi. El-Halebi'nin ortadan kaldırılmasının son 2 ayda gerçekleştirilen başarılı operasyonların devamı olduğu vurgulanırken, bu süreçte örgütün 6'dan fazla üst düzey liderinin öldürüldüğü hatırlatıldı.