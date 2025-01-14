ABD yeni bir saldırı endişesi yaşıyor! FBI halkı uyardı

14 Ocak 2025 16:38 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 16:56

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, New Orleans'ta gerçekleştirilen araçlı saldırının bir benzerinin daha olabileceğinden endişe ettiklerini duyurdu. FBI, halkı 'şüpheli faaliyetler' konusunda uyardı.

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ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, 1 Ocak'ta New Orleans'ta araçla gerçekleştirilen ve 15 kişinin öldüğü saldırının ardından benzer eylemler yapılması ihtimalinden "endişe duyulduğunu" bildirdi. Güvenlik güçleri, "şiddet ve aşırılık yanlısı saldırganlardan kaynaklanabilecek potansiyel bir kamu güvenliği tehdidine dikkati çekmek" amacıyla uyarı bülteni yayımladı.

HALKA ÇAĞRI

Bültende, 1 Ocak'ta New Orleans'ta meydana gelen saldırıya benzer eylemler yapılması ihtimalinden "endişe duyulduğu" kaydedilerek, "Halktan olası benzer ya da misilleme saldırılara karşı tetikte olmalarını ve her türlü şüpheli faaliyeti emniyet güçlerine bildirmelerini istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırganların hedefleri arasında yayaların, kolluk kuvvetlerinin veya ordu mensuplarının, özellikle karayollarından erişilebilen festival ve ticari merkezler dahil halka açık, kalabalık mekanların yer aldığı vurgulanan bültende, saldırganların araçlara el yapımı patlayıcı yerleştirmeye çalışabileceklerine de işaret edildi.

ABD'DE TERÖR SALDIRISI: ARAÇLA KALABALIĞA DALDI

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde bir kişi, yeni yıl kutlamaları yapan insanların üzerine aracını sürdü. Ardından araçtan inen saldırgan, çevredekilere rastgele ateş etmeye başladı. Olayda en az 15 kişinin öldüğü, 30 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

SALDIRGANIN ARACINDAN DEAŞ BAYRAĞI ÇIKTI

ABD polisi, olayın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. Saldırganın aracında el yapımı patlayıcılar bulundu. Ayrıca saldırganın kimliği de belli oldu. Saldırganın 42 yaşındaki ABD vatandaşı Şemseddin Cabbar (Shamsud Din Jabbar) olduğu bildirildi. Jabbar'ın ABD ordusunda insan kaynakları ve bilgi teknolojileri uzmanı olduğu belirtildi. FBI'dan yapılan açıklamada, saldırganın aracında terör örgütü DEAŞ bayrağının bulunduğu bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'a saldırı hakkında bilgi verildi. Biden, hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.