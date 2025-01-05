ABD'deki saldırıya dair katliam detayı gün yüzüne çıktı! Nadir görülen bileşenli bombalarla da öldürecekti

05 Ocak 2025 09:17 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 09:30

ABD'nin New Orleans şehrinde gerçekleştirilen araçlı saldırıya dair yeni bir katliam detayı ortaya çıktı. Saldırganın Bourbon Caddesi'ndeki 2 noktaya uzaktan kumandalı patlayıcı düzeneği yerleştirdiği bildirildi.

FBI alarma geçti! ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an benzer bir saldırı olabilir

FBI alarma geçti! ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an benzer bir saldırı olabilir

ABD'nin Louisana eyaletinin New Orleans​ şehrinde araçla saldırı olayına dair yeni bir detay daha gün yüzüne çıktı. Saldırganın, Bourbon Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği araçlı saldırının dışında 2 ayrı noktada daha katliam planı yapmayı planladığı anlaşıldı.

NBC News'un haberine göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), saldırı hakkında ortak açıklama yaptı. Açıklamada, saldırgan Şemseddin Cabbar'ın Bourbon Caddesi'ndeki iki noktaya uzaktan kumandalı patlayıcı düzenek bıraktığı aktarıldı.

BOMBALARDA NADİR GÖRÜLEN BİLEŞEN VARDI

FBI, Cabbar'ın aracından iki silah ile söz konusu patlayıcı düzeneklerini aktifleştiren uzaktan kumandanın ele geçirildiğini açıkladı. Düzeneklerin çok nadir görülen bir bileşen içerdiği kaydedilen açıklamada, bilinmeyen bir nedenden dolayı patlayıcıların infilak etmediği aktarıldı.

FBI ve ATF, söz konusu bileşiğin nasıl üretildiğinin tespiti için başlatılan soruşturmaları sürdürüyor.

EVİNDEN BOMBA MALZEMELERİ ÇIKTI

ABD'de Polis, Cabbar'ın Texas eyaletinin Houston bölgesinde bulunan evinde arama yaptı. ABD merkezli haber ajansı Associated Press'e (AP) konuşan emniyet yetkilileri, Cabbar'ın evinde bomba yapımında kullanıldığından şüphelenilen malzeme bulunduğunu bildirdi.

FBI soruşturmasında, Cabbar'ın saldırıda kullandığı aracı 14 Kasım’da kiraladığı ve saldırıyı planlamak için altı haftadan fazla süre harcamış olabileceği ifade edildi.

ABD'DE TERÖR SALDIRISI: ARAÇLA KALABALIĞA DALDI

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde bir kişi, yeni yıl kutlamaları yapan insanların üzerine aracını sürdü. Ardından araçtan inen saldırgan, çevredekilere rastgele ateş etmeye başladı. Olayda en az 15 kişinin öldüğü, 30 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

SALDIRGANIN ARACINDAN DEAŞ BAYRAĞI ÇIKTI

ABD polisi, olayın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. Saldırganın aracında el yapımı patlayıcılar bulundu. Ayrıca saldırganın kimliği de belli oldu. Saldırganın 42 yaşındaki ABD vatandaşı Şemseddin Cabbar (Shamsud Din Jabbar) olduğu bildirildi. Jabbar'ın ABD ordusunda insan kaynakları ve bilgi teknolojileri uzmanı olduğu belirtildi. FBI'dan yapılan açıklamada, saldırganın aracında terör örgütü DEAŞ bayrağının bulunduğu bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'a saldırı hakkında bilgi verildi. Biden, hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.