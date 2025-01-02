Saldırılardaki DEAŞ parmağı ABD'nin eline mi ait? Suriye'de Ayn el-Arab'a askeri üs kuruluyor!

02 Ocak 2025 15:04 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 15:43

ABD'nin New Orleans şehrinde, 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının arkasından terör örgütü DEAŞ'a bağlılık yemini etmiş Şemseddin Cabbar isimli bir kişi çıktı. Ülkedeki peş peşe saldırılarla beraber "ABD, Suriye'den çıkmamak için DEAŞ'ı yeniden sahaya mı sürdü?" sorusu akıllara geldi. ABD'nin son hamlesi ise dikkat çekti. ABD'nin Suriye'deki Ayn el-Arab şehrinin merkezine askeri üs kurmaya başladığı gözlemlendi.

ABD'de 15 kişinin ölümüne neden olan araçlı saldırgan Şemseddin Cabbar hakkında bilinenler

ABD'de 15 kişinin ölümüne neden olan araçlı saldırgan Şemseddin Cabbar hakkında bilinenler

ABD'nin New Orleans şehrinde düzenlenen araçlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. ABD polisi, saldırganın Teksaslı ABD vatandaşı, 42 yaşındaki Şemseddin Cabbar olduğunu duyurdu. Cabbar'ın saldırıyı gerçekleştirdiği araçta el yapımı bombalar ve terör örgütü DEAŞ'a ait bayrak bulundu. Polis, incelemeleri doğrultusunda Cabbar'ın sosyal medya hesaplarındaki videolarda 'DEAŞ'a bağlılık yemini ettiği' anlara ait görüntüler olduğunu açıkladı.

Araçlı saldırının ardından ABD'de iki saldırı daha gerçekleştirildi. Las Vegas'taki Trump otelinin önünde Tesla aracı patlatıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Son olarak Queens'deki bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 10 kişinin yaralandığı duyuruldu.

ABD, DEAŞ'I KENDİ Mİ SAHAYA SÜRDÜ?

Ülkedeki bu 'saldırıların birbirleriyle bağlantıları var mı?' sorusuna ABD polisi cevap ararken ''ABD'nin Suriye'den çıkmamak için DEAŞ'ı yeniden sahaya sürdüğü' iddiaları ortaya atıldı. Dünyanın gözü ABD'ye çevrilirken DEAŞ parmağının olduğuna dair işaretlerin ortaya çıkması da bu iddianın doğmasına neden oldu.

'TRUMP'A 'SURİYE'DE KAL, PKK'YI KORU'' BASKISI' İDDİASI

ABD ordusunun Suriye'de kalmasını sağlamak amacıyla saldırıları kendi planlamış olabileceği öne sürüldü. Uzmanlar, 20 Ocak'ta görevine başlayacak olan yeni Başkan Donald Trump'a "Suriye'de kal, PKK'yı koru" baskısı oluşturmak için de planlanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

'SURİYE'DE AYN EL-ARAB'A ABD ÜSSÜ'

Bu tartışmalar sürerken ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. ABD'nin Suriye'nin Ayn el-Arab şehrinin kent merkezinde eski adıyla Kinim Oteli, şimdi ise öğrenci yurdu olarak bilinen binayı askeri üsse çevirdiği öne sürüldü. ABD'nin bu bölgeye sevkiyat yaptığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

SEVKİYATIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Servis edilen videolarda Haseke'deki ABD üssünden hareket eden lojistik malzeme, yakıt, briket odalar, iş makineleri ve hazır beton duvarlar taşıyan bir askeri konvoyun, M-4 yolunda Halep doğu kırsalına hareket ettiği gözlemlendi.

ABD'nin yalnızca Ayn El-Arab'ta askeri üs kurmayacağı ayrıca Sırrin, Tişrin Barajı ve 2 noktada gözlem noktaları oluşturacağı da iddia edildi.

Suriye'de hareketliliğe neden olan ABD'nin attığı bu adımlar akıllara "Terör örgütü YPG'ye desteğe devam mı edecekler?" sorusunu getirdi.