İsrail, Beşar Esad'ın ardından işgale başladığı Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu!

02 Ocak 2025 16:49 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 16:49

İsrail, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından işgale başladığı Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Şam'ın güneybatısında bulunan Tel eş-Şaham askeri üssü vuruldu.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından tampon bölge bahanesiyle işgale başlayan İsrail, bu kez de başkent Şam​'a hava saldırısı​ düzenledi. Şam'ın güneybatısında bulunan Tel eş-Şaham askeri üssünü hedef alan İsrail, havadan bomba yağdırdı. Saldırının ardından bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görülürken, büyük bir yıkım yaşandığı belirtildi.

Lübnan merkezli Al Mayadeen'in haberine göre, saldırının amacı ya da kullanılan silah türü hakkında bilgi verilmedi. İsrail'in hedefinin askeri üs olduğu yazıldı. İsrail'in saldırısıyla sivillerin hayatını kaybettiği, askeri üssün altyapısında ise ciddi zarar olduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail'in hedef aldığı Tel eş-Şaham, Suriye​'nin savunma altyapısında önemli bir rol oynayan bir noktada bulunuyor.

İSRAİL'İN SURİYE İŞGALİ

Suriye’de 27 Kasım’da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık’ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.