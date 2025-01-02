ABD'deki saldırılar bağlantılı mı? Elon Musk'ın açıklamaları dikkat çekti

02 Ocak 2025 12:30 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 12:56

ABD'nin New Orleans şehrindeki araçlı saldırı ve Las Vegas'taki Trump otelin önündeki Tesla aracının patlaması olaylarının birbiriyle bağlantılı olabileceği iddia edildi. Elon Musk, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soruşturmalar ise sürüyor.

ABD'de bir saldırı daha! Çok sayıda yaralı var

ABD'de bir saldırı daha! Çok sayıda yaralı var

ABD​'de meydana gelen 3 olayın birbirleriyle bağlantılı olduğu iddia edildi. Yeni yılla beraber ABD'de başlayan saldırıların ilki New Orleans şehrinde gerçekleşti. 42 yaşındaki terör örgütü DEAŞ bağlantılı Şemseddin Cabbar adlı kişi, kamyonetiyle kalabalığa daldı ve 15 kişinin ölümüne, 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

TESLA​ PATLAMASI

ABD polisinin 'terör saldırısı' olarak nitelendirdiği araçlı saldırının ardından Las Vegas​'ta bulunan Trump otelinin önündeki Tesla marka araç patlayarak alev aldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

GECE KULÜBÜNE SALDIRI

Her iki saldırı da yeni yılın ilk gününde gerçekleşirken bugün ise Queens şehrindeki bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin olay yerinden kaçtığı belirtildi. Saldırıda 10 kişi yaralandı.

KANLI OLAYLARIN BİRBİRİYLE BAĞLANTISI VAR MI?

ABD'li araştırmacılar, yeni yılla beraber ülkeyi kana bulayan olaylar arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırmaya başladı. Elon Musk'ın ise bu konuya ilişkin açıklamaları dikkat çekti. Musk, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde alev alan Tesla kamyonetinin patlatıldığını iddia eden Musk, "Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var." yorumunda bulundu.

Musk, otel önünde alev alan Tesla kamyoneti ile New Orleans'da düzenlenen saldırıda kullanılan aracın "Turo" adlı araç paylaşım platformundan kiralandıklarını kaydederek, "Belki de bir bağlantı vardır." ifadelerini kullandı.

Musk'ın açıklamalarını, kolluk kuvvetlerinin açıklamaları da destekledi. Yerel ve federal kolluk kuvvetleri yetkililerine göre de yeni yılın ilk gününde kolay hedefler olarak seçilmiş ve aynı düşük maliyetli araç kiralama uygulaması üzerinden araç kiralanmıştı.

BAĞLANTIYA DAİR HENÜZ KANIT YOK

ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, "Kolluk kuvvetleri ve istihbarat yetkilileri, Las Vegas patlamasını araştırıyor. New Orleans'taki saldırıyla olası bir bağlantısı olup olmadığı da araştırılıyor." dedi. Yetkililer, Biden'ın yorumlarına rağmen iki olayın bağlantılı olduğuna inanmak için hiçbir neden olmadığını öne sürüyor.

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı Şerifi Kevin McMahill, düzenlediği basın toplantısında yetkililerin "bunun münferit bir olay olduğuna inandığını" ancak en az 15 kişinin ölümüne yol açan New Orleans'taki saldırıyla bağlantı olasılığını henüz dışlamadıklarını söyledi. Şerif McMahill, her iki adamın da aynı uygulamayı kullanmasının bir "tesadüf" olduğunu düşündüğünü söyledi.