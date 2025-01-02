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Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: Ölü ve yaralılar var

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ocak 2025 02:41 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 02:53

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'a ait Las Vegas'taki otelinin önünde park halindeki Tesla Cybertruck patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

ABD'de göreve başlamasına sayılı günler kalan Donald Trump'ın Nevada​ eyaletine bağlı Las Vegas eyaletindeki Trump International Hotel'inin önünde bulunan Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck​, yerel saatle 08.40 sıralarında bomba gibi patladı.

1 ÖLÜ, 7 YARALI

Las Vegas Polis Teşkilatından Kevin McMahill düzenlediği basın toplantısında, araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. McMahill ayrıca 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Aracın önce yandığı, daha sonra patlama meydana geldiği öğrenildi. Yangının nedeni bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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