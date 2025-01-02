ABD'de bir saldırı daha! Çok sayıda yaralı var

02 Ocak 2025 08:34 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:40

ABD'de New York Oueens'te bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 11 kişinin yaralandığı bildirildi. New York polisi, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin olay yerinden kaçtığını açıkladı.

Son dakika | ABD'de katliam! Önce kamyonla daldı, sonra ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika | ABD'de katliam! Önce kamyonla daldı, sonra ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de araçla kalabalığa dalarak en az 15 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından ikinci bir saldırı​ düzenlendi. Bu kez New York​ Oueens'te eli silahlı 2 kişi, bir gece kulübüne saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 11 kişinin yaralandığı bildirildi. New York polisi, 2 saldırganın olay yerinden kaçtığını açıkladı.

Polis ve kaynaklara göre, silahlı saldırı yerel saatle 23.20 sıralarında Jamaika'daki Amazura gece kulübünün yakınlarında gerçekleşti. Polis, yaralıların acil olarak hastaneye kaldırıldığını, yaralılar arasında durumu kritik kimsenin bulunmadığını belirtti.

ABD​'DE TERÖR SALDIRISI: ARAÇLA KALABALIĞA DALDI

Dün ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde bir kişi, yeni yıl kutlamaları yapan insanların üzerine aracını sürdü. Ardından araçtan inen saldırgan, çevredekilere rastgele ateş etmeye başladı. Olayda en az 15 kişinin öldüğü, 30 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

SALDIRGANIN ARACINDAN DEAŞ BAYRAĞI ÇIKTI

ABD polisi, olayın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. Saldırganın aracında el yapımı patlayıcılar bulundu. Ayrıca saldırganın kimliği de belli oldu. Saldırganın 42 yaşındaki ABD vatandaşı Şemseddin Cabbar (Shamsud Din Jabbar) olduğu bildirildi. Jabbar'ın ABD ordusunda insan kaynakları ve bilgi teknolojileri uzmanı olduğu belirtildi. FBI'dan yapılan açıklamada, saldırganın aracında terör örgütü DEAŞ bayrağının bulunduğu bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'a saldırı hakkında bilgi verildi. Biden, hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.