Son dakika | ABD'de katliam! Önce kamyonla daldı, sonra ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

01 Ocak 2025 14:37 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 15:36

Son dakika haberi | ABD'nin New Orleans eyaletinde bir kamyon, yeni yıl kutlamaları yapan kalabalığın arasına daldı. Olayda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri yeni yılın ilk saatlerinde korkunç bir saldırıyla sarsıldı. ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki eğlence merkezlerinden Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

KAMYONDAN İNİP RASTGELE ATEŞ AÇTI

CBS News'e konuşan görgü tanıkları, Bourbon Caddesi'nde bir kamyonun yüksek hızla kalabalığın arasına daldığını, ardından sürücünün araçtan inip silahla ateş etmeye başladığını, polisin de ateşle karşılık verdiğini ileri sürdü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

New Orleans polisi, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. CNN'in haberine göre, bölgeye sevk edilen acil durum yetkilileri, olayı 'kitlesel bir can kaybı' olarak nitelendirdi.

Louisiana'daki yerel haber ağı WDSU News'e göre, New Orleans'taki saldırıda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

YETKİLİLER UYARDI: OLAY YERİNE YAKLAŞMAYIN

Çok sayıda bar ve kulübüyle ünlü Bourbon Caddesi'nin kapatıldığı aktarıldı. New Orleans resmi afet hazırlık kurumu "NOLA Ready" de açıklamasında, yaralıların yakın hastanelere kaldırıldığını aktararak, olay yerine yaklaşılmaması uyarısı yaptı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN KAN DONDURAN İFADELER

Öte yandan görgü tanıkları, 2025'in ilk günü meydana gelen trajik olay nedeniyle "yılbaşı gecesi eğlencesinin dehşete dönüştüğünü" ifade etti.

CNN'e konuşan 22 yaşındaki Kevin Garcia, "Gördüğüm tek şey, Bourbon kaldırımının sol tarafındaki herkese çarpan bir kamyondu" dedi.

Whit Davis ise "Herkes bağırmaya, çığlık atmaya ve arkaya doğru koşmaya başladı ve sonra bir süre kilitlendik ve sonra sakinleşti" diye konuştu.