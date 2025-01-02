ABD'de 15 kişinin ölümüne neden olan araçlı saldırgan Şemseddin Cabbar hakkında bilinenler

02 Ocak 2025 11:00 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:16

ABD'nin New Orleans şehrindeki araçlı saldırıyı, ABD ordusunda görev yapan Şemseddin Cabbar'ın gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Cabbar'ın ordudayken Afganistan geçmişi olduğu, terör örgütü DEAŞ'a bağlılık yemini ettiği ortaya çıktı. İşte 15 kişinin ölümüne neden olan saldırgan hakkında bilinenler...

ABD'de bir saldırı daha! Çok sayıda yaralı var

ABD'de bir saldırı daha! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Louisiana​ eyaletine bağlı New Orleans şehrinde, yeni yıl kutlamaları kana bulandı. Adının Şemseddin Cabbar olduğu öğrenilen bir saldırgan, kamyonetiyle kalabalığa daldı. Ardından da araçtan inerek, çevredekilere ateş açtı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Saldırganın olay yerinde polisle girdiği çatışmada öldüğü bildirildi.

ABD ORDUSUNDA GÖREVLİYDİ

Saldırganın 42 yaşındaki Teksaslı ABD vatandaşı Şemseddin Cabbar olduğu açıklandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Cabbar'ın Houston'da çalışan bir emlakçı olduğunu, öncesinde ise ABD ordusunda bilişim uzmanı olarak görev yaptığını aktardı. ABD polisi, saldırganın aracında el yapımı patlayıcılar ve terör örgütü DEAŞ'ın bayrağının bulunduğunu belirtti. FBI, DAEŞ bayrağının kamyonun römork bağlantısında olduğunu bildirdi.

AFGANİSTAN'DA GÖREV YAPTI

FBI, saldırgan Şemseddin Cabbar'ın 2007 yılında orduya katıldığını, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri alanında görev yaptığını, 2009-2010 yılları arasında ise Afganistan'da görev yaptığını açıkladı. Cabbar, 2015'te Ordu Yedek Kuvvetlerine transfer oldu ve 2020'de başçavuş rütbesiyle ordudan ayrıldı.

'DEAŞ'A BAĞLILIK YEMİNİ' VİDEOSU

Cabbar'ın saldırıyı gerçekleştirmeden bir gün önce sosyal medya platformu Facebook sayfasında birkaç video yayımladığını, görüntülerde ''DEAŞ'a bağlılık yemini'' ettiğini bir emniyet yetkilisi açıkladı.

New Orleans Polis Müfettişi Anne Kirkpatrick de “Bu sadece bir terör eylemi değil. Bu kötülüktür" diye konuştu. Kirkpatrick, sürücünün yayaları korumak için alınan güvenlik önlemlerini aşmayı başardığını ve katliam yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

KARAVAN PARKINDA YAŞIYORDU

Cabbar, çoğunluğu Müslüman göçmenlerin yaşadığı Houston'ın dışındaki bakımsız bir karavan parkında yaşıyordu. New York Post'un haberine göre, Cabbar burada keçi ve koyun besliyordu, alan ise oldukça bakımsız ve pis idi.

Bir komşusu, Cabbar'ı sessiz ve "basit bir insan" olarak tanımladı. Cabbar'ın daha önce 2 kez tutuklandığı ortaya çıktı; Biri hırsızlıktan diğeri ise ehliyetsiz araç kullanmaktan.

Ayrıca iki kez boşandığı, başarısız evliliklerinin onu maddi olarak çökerttiği öğrenildi.

''SALDIRIDAN TEK BAŞINA SORUMLU DEĞİL''

FBI Sorumlusu Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, saldırgan Cabbar'ın bu saldırıdan tek başına sorumlu olmadığına inandıklarını ifade etti.

Associated Press tarafından elde edilen Louisiana Eyalet Polisi istihbarat bültenine göre, müfettişler, olay yerinde soğutucular içine gizlenmiş ve uzaktan patlatılmak üzere bağlanmış iki boru bombası da dahil olmak üzere çok sayıda el yapımı patlayıcı buldu. Müfettişler, bir tabanca ve AR tarzı bir tüfek de ele geçirdi.

Saldırıdan kısa bir süre sonra toplanan ön bilgilere dayanan bültende, üç erkek ve bir kadının cihazlardan birini yerleştirdiğini gösteren güvenlik kamerası görüntülerine de atıfta bulunuldu. Ancak bu kişilerin kim oldukları ya da varsa saldırıyla ne gibi bir bağlantıları olduğu henüz net değil. AP tarafından elde edilen istihbarat bülteninde Cabbar'ın balistik yelek ve kask giydiği belirtiliyor.

JOE BIDEN: KİMİNLE YA DA KİMLERLE BAĞLANTILI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıdan kısa bir süre önce sosyal medyada yayınlanan videolarda, saldırganın “öldürme arzusu” olduğunu belirttiğini söyledi. Biden, adamla bağlantılı olabilecek herhangi bir bağlantı, ilişki veya ortak komplocu aradıklarını söyledi.

ABD Başkanı, ''Durum çok değişken. Soruşturma aktif bir şekilde devam ediyor ve kimse hemen bir sonuca varmamalı" ifadelerini kullandı.

TRUMP: ABD FELAKET, ALAY KONUSU OLDU

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump​ ise kendi sosyal medya platformu olan "Truth Social" üzerinden ABD​'deki saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Demokratları ve yetkilileri görevlerini yerine getirmemekle suçlayan Trump, "Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlik olduğunda olacak olan budur." ifadesine yer verdi.

Trump, "Demokratlar, ülkemizde bunların yaşanmasına izin verdikleri için utanmalılar." ifadelerine yer vererek, Başkan Joe Biden yönetimini suçladı.