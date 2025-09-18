DEAŞ terör örgütüne operasyon! 51 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

ÇOK SAYIDA DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"DEAŞ terör örgütüne üye olan, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüpheli Jandarmamız tarafından yakaladı.

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta Jandarmamızın son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum."