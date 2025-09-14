Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan ve yurt dışına kaçan suçluların Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Kırmızı bültenle aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlu Türkiye’ye getirildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu Türkiye'ye getirildi
|
GİRİŞ:
14.09.2025
10:14
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
10:47

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımda, “Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız” ifadelerini kullandı.

"BİR BİR GERİ GETİRECEĞİZ, KAÇAMAYACAKSINIZ"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız. Kırmızı bültenle aradığımız 6 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu,
(3), , , Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A., E.S., A.K., İ.C., Ş.S., H.K. ile ulusal seviyede aranan M.B. ve A.A.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK...

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle; “Kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve E.Y. organize suç örgütü üyesi olan M.A. isimli şahıs Gürcistan’da, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.S. isimli şahıs Gürcistan’da, “Kasten öldürme” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs Gürcistan’da, “Kasten öldürme” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.C. isimli şahıs Azerbaycan’da, Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs Almanya’da, “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.K. isimli şahıs Avusturya’da, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmeye teşebbüs” suçundan ulusal seviyede aranan M.B. isimli şahıs Kuzey Makedonya’da, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan ulusal seviyede aranan A.A.D. isimli şahıs İrlanda'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu Türkiye'ye getirildi

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1967121628451479774

