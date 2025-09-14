Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

CHP'de 15 Eylül gerilimi! Genel Merkez hazırlanıyor: Maske, limon, makarna...

Tüm gözler yarın görülecek olan şaibeli kurultay davasında... CHP Genel Başkanı Özgür Özel dava saatinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Peki mahkemeden mutlak butlan ya da geçici kurul atanması kararı çıkarsa CHP'nin yol haritası ne olacak? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP'de 15 Eylül gerilimi! Genel Merkez hazırlanıyor: Maske, limon, makarna...
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 10:52

’de 15 eylül gerilimi her geçen saat katlanarak artmaya devam ediyor. Şaibeli davası yarın görülecek. CHP lideri ve parti yönetimi olası bir mutlak butlan kararı veya çağrı heyeti görevlendirilmesi olasılığına karşı yol haritasını belirledi.

CHP'de 15 Eylül gerilimi! Genel Merkez hazırlanıyor: Maske, limon, makarna...

ŞAİBE İDDİALARI...

CHP, 4-5 kasım 2023’te olağan kurultayını yapmış, o kurultayda 'nun 13 yıllık görev süresi sona ermişti. Parti tarihinde ilk kez bir genel başkan, görevi başındayken aday olduğu bir kurultayda yenilerek yönetimi bırakmıştı. Özgür Özel'in Genel başkan olarak seçildiği kurultaya damgasını vurdu.

CHP'de 15 Eylül gerilimi! Genel Merkez hazırlanıyor: Maske, limon, makarna...

6 GÜN İÇİNDE 2 GENEL BAŞKAN DEĞİŞECEK...

CHP, mahkemenin mutlak butlan kararı veya çağrı heyeti görevlendirilmesi kararına karşı 21 Eylül’de Olağanüstü Kurultaya gidecek. Kurultayda da tek adayın Özgür Özel olması bekleniyor. Eğer bu gelişmeler yaşanırsa partide 6 gün içinde 2 kez genel başkan değişikliği yaşanacak.

CHP'de 15 Eylül gerilimi! Genel Merkez hazırlanıyor: Maske, limon, makarna...

CHP'DE 'DİRENİŞ' HAZIRLIĞI

Öte yandan CHP, İstanbul il binasında olduğu gibi olası bir polis müdahalesine karşı da hazırlık yapıldı. Biber gazına karşı maske ve limon, dinlenmek için kampet tarzı yataklar ve başta makarna olmak üzere gıda malzemeleri alındı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet Bahçeli boks eldiveni giydi! Sürpriz ziyarete uygun poz
Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha! Vatandaşa söyledikleri başını yaktı: İşte istenen ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert sözler! Muhalefetin 3K girdabı
ETİKETLER
#kemal kılıçdaroğlu
#chp
#özgür özel
#kurultay
#Şaibe İddiaları
#Mutlak Butlan Kararı
#Çağrı Heyeti
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.