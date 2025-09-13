Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert sözler! Muhalefetin 3K girdabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'ye sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "3K girdabında kıvranıyorlar. Nedir bu 3K? Kavga, kaos kriz... Kriz ve koltuk kavgasıyla kaosla bütünleştiler" dedi.

HAMDİ KILIÇ'A TAZİYE MESAJI

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendiğim başdanışmanım Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Uzun yıllar bizlere çok kıymetli katkılar yaptı. Ülkemize yeri doldurulamaz hizmetlerde bulundu. Hamdi kardeşimi asla unutmayacak, emeklerini şükranla yad edeceğiz. Ruhu şad, kabri nur, mekanı cennet olsun.

"NEREDE NEREYE GELDİĞİNİN YOL HARİTASI NİTELİĞİNDE"

Eğitimlerimizin açılışını Ankara'da liderlik okulunda yapmıştık. O gün ortaya koyduğumuz vizyon bu harekatın nerede nereye geldiğinin yol haritası niteliğindeydi. Aktarılan tecrübelerin partimiz ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti'nin tüm neferlerine sevgi ve saygılarımı diliyorum. 24 yıl boyunca milletimizin çıkarlarını hep önde tuttuk. Nice imtihan günlerinden geçtik. Her seferinde yolumuza kararlılıkla devam ettik. Milletimizle birlikte büyüdük, milletimizle birlikte Türkiye'yi büyüttük. 24 yıldır AK Parti'nin yorulmasını, tökezlemesini bekleyenler oldu. Kendileri yoruldu. Biz ise her sabah dünden daha taze bir umutla güneşi selamlıyoruz. Bu can bu tende oldukça heyecanımızdan, ülkeye hizmet aşkımızdan ödün vermeyeceğiz. AK Parti millete hizmet yolunda kurulmuş bir okuldur. Bu okulun müfredatını doğrudan milletimiz belirlemiştir. Teşkilatımız ne kadar güçlü olursa ülkemize o kadar iyi hizmet ederiz.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL AK PARTİ'YE KATILDI

Partimizin 24'üncü yıl dönümünde Özlem Çerçioğlu'nun da olduğu 9 yeni isim partimize katıldı. Bugün de Beykoz Belediye Başkan vekili Özlem Vural Gürzel'in aramıza katılmasının sevincini yaşıyoruz.

Bu kardeşlerimizle omuz omuza verecek, Fetret Devri'nin İstanbul'u daha fazla yıpratmasına izin vermeyeceğiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye sürecinde de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Süreci baltalamaya yönelik her türlü teşebbüsü boşa çıkardık. Süreci ilmek ilmek dokuyoruz. İttifak ortaklarımızla tam bir uyum, dayanışma içindeyiz. Barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir geleceğe yürüyoruz. On yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye çalışanlar bu sefer boşuna uğraşmaktadır. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz. Böl parçala yönet oyununa izin vermeyeceğiz. Bölgemeizin geleceğinde teröre, terör üzerinden yayılmacılığa yer yoktur, olmayacaktır.

MUHALEFETTE 3K GİRDABI

Bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. 3K girdabında kıvranıyorlar. Nedir bu 3K? Kavga, kaos kriz... Kriz ve koltuk kavgasıyla kaosla bütünleştiler. İçeride-dışarıda gerilim üretmeden siyaset yapamaz hale geldiler. Vatandaşa söyleyecek sözleri, ne de ülkenin önünü açacak bir projeleri var. Akıllarınca mahkemeler ve siyaset üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Onu bile ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Şimdi değerli kardeşlerim biliyorsunuz ana muhalefet partisi genel başkanı Manavgat'taki skandal ilk patladığında yargı ve emniyet mensuplarımızı kumpas kurmakla suçladı, baklava kutularının üstünde kendi kefil olduğu arkadaşlarının parmak izi bulunduğu halde utanmadan partimizi itham etti. Daha da ileri giderek 32 saatlik video kaydı var onu izledim dedi. Madem var git yargıya teslim et çağrısında bulundum. Hepsini duymazdan geldi. Tam 62 gün geçti, bu müfteri zat kumpas iftirasını ispatlayacak 32 saat değil 32 saniyelik bir görüntü bile paylaşmadı.

"KRİZDE YERMİZ YOK BAY ÖZGÜR"

Özgür efendi bu işten nasıl yırtarım diye düşüne dursun. Dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni görüntü yayınlandı. Dolarlar, eurolar başrolde. Bakalım Özgür efendi kime çamur atacak. Biz CHP'nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz, olmadık, olmayacağız Bay Özgür. Üzerimize ne düşüyorsa anayasa çerçevesinde elbette yapacağız. CHP arasındaki kavgaya partimizin çekilmesine izin vermeyeceğiz. Siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruyacağız.