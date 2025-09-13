Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 01:23
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 01:26

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde 'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Turnuvada üst üste 8. galibiyetini alan 12 Dev Adam, 21 yıl aradan sonra aynı başarıyı yakaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik telefonu

Ay-yıldızlı ekibin finale kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı telefonla arayarak Başantrenör 'ı ve oyuncuları tebrik etti. Bakan Bak, telefonu A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a verdi.

"HEPİNİZİ GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUM"

Görüşmede ay-yıldızlı ekibi tebrik eden Erdoğan, "Gerçekten çok mutlu oldum. Bu mutluluğu yaşattığınız için başta siz, Hidayet Türkoğlu ve bütün sporcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik telefonu

Ergin Ataman da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, " maçı pazar akşamı Almanya'yla. İnşallah onu da kazanacağız. İkincilik bizi tatmin etmez." dedi.

Milli basketbolcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebriğine alkışlarla karşılık verdi.

12 Dev Adam Avrupa'yı salladı: EuroBasket 2025'te finaldeyiz!

"SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Erdoğan, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi basketbol oynayarak Yunanistan'ı eleyen ve adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Türk bayrağı ve basketbol topu emojisiyle birlikte "12 Dev Adam" etiketine de yer verildi.

https://x.com/RTErdogan/status/1966600201789206930

