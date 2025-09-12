12 Dev Adam Avrupa'yı salladı: EuroBasket 2025'te finaldeyiz!

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı farklı geçti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 94-68 kazandı.
https://x.com/EuroBasket/status/1966589259067937221
İLK 5'LER
Türkiye: Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ercan Osmani.
Yunanistan: Dorsey, Sloukas, Papanikolaou, Antetokounmpo, Mitoglou.
https://x.com/EuroBasket/status/1966589050468303239
Salon: Arena Riga
Hakemler: Matt Kallio (Kanada), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Jorge Vazquez (Porto Riko).
Yunanistan: Dorsey 9, Sloukas 15, Papanikolaou 2, Mitoglou 3, Giannis Antetokounmpo 12, Kostas Antetokounmpo 6, Toliopoulos, Kalaitzakis 11, Samodurov 3, Larentzakis 3, Thanasis Antetokounmpo 4, Katsilevis.
Türkiye: Larkin 14, Şehmus Hazer 7, Cedi Osman 17, Ercan Osmani 28, Alperen Şengün 15, Kenan Sipahi, Adem Bona, Furkan Korkmaz 7, Ömer Faruk Yurtseven, Erkan Yılmaz, Onuralp Bitim 6, Sertaç Şanlı.
Beş faulle çıkan: 38.18 Kostas Antetokounmpo, 39.38 Thanasis Antetokounmpo (Yunanistan).
1. Periyot: 16-26
Devre: 31-49
3. Periyot: 51-72
MAÇ SONUCU: 94-68
Yunanistan'ı farklı mağlup ederek finale yükselen 12 Dev Adam, diğer tarafta Finlandiya'yı turnuva dışına iten Almanya ile eşleşti.
A Milli Takımımız ile Almanya arasında oynanacak olan EuroBasket finali, 14 Eylül Pazar günü saat 21.00 itibarıyla başlayacak.