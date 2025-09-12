Menü Kapat
25°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

12 Dev Adam Avrupa'yı salladı: EuroBasket 2025'te finaldeyiz!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te finale yükseldi. 12 Dev Adam, Yunanistan karşısında resmen tarih yazdı.

12 Dev Adam Avrupa'yı salladı: EuroBasket 2025'te finaldeyiz!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.09.2025
22:40
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
23:07

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı farklı geçti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 94-68 kazandı.

https://x.com/EuroBasket/status/1966589259067937221

İLK 5'LER

: Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ercan Osmani.

Yunanistan: Dorsey, Sloukas, Papanikolaou, Antetokounmpo, Mitoglou.

https://x.com/EuroBasket/status/1966589050468303239

Salon: Arena Riga

Hakemler: Matt Kallio (Kanada), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Jorge Vazquez (Porto Riko).

Yunanistan: Dorsey 9, Sloukas 15, Papanikolaou 2, Mitoglou 3, Giannis Antetokounmpo 12, Kostas Antetokounmpo 6, Toliopoulos, Kalaitzakis 11, Samodurov 3, Larentzakis 3, Thanasis Antetokounmpo 4, Katsilevis.

Türkiye: Larkin 14, Şehmus Hazer 7, Cedi Osman 17, Ercan Osmani 28, Alperen Şengün 15, Kenan Sipahi, Adem Bona, Furkan Korkmaz 7, Ömer Faruk Yurtseven, Erkan Yılmaz, Onuralp Bitim 6, Sertaç Şanlı.

Beş faulle çıkan: 38.18 Kostas Antetokounmpo, 39.38 Thanasis Antetokounmpo (Yunanistan).

1. Periyot: 16-26

Devre: 31-49

3. Periyot: 51-72

MAÇ SONUCU: 94-68

12 Dev Adam Avrupa'yı salladı: EuroBasket 2025'te finaldeyiz!

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN SON MAÇ

Yunanistan'ı farklı mağlup ederek finale yükselen 12 Dev Adam, diğer tarafta Finlandiya'yı turnuva dışına iten Almanya ile eşleşti.

12 Dev Adam Avrupa'yı salladı: EuroBasket 2025'te finaldeyiz!

DEV MÜCADELE PAZAR GÜNÜ

A Milli Takımımız ile Almanya arasında oynanacak olan EuroBasket finali, 14 Eylül Pazar günü saat 21.00 itibarıyla başlayacak.

12 Dev Adam Avrupa'yı salladı: EuroBasket 2025'te finaldeyiz!

Sıkça Sorulan Sorular

SON DÜNYA ŞAMPİYONU KİMDİR?
Türkiye'nin EuroBasket finalinde karşılaşacağı Almanya, son dünya şampiyonudur.
ETİKETLER
#Türkiye
#Türkiye
#a milli takım
#a milli takım
#12 Dev Adam
#EuroBasket 2025
#Spor
TGRT Haber
