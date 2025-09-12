Menü Kapat
25°
Editor
 | Burak Ayaydın

Altay Bayındır'a büyük müjde: Andre Onana sonrasında sahne zamanı!

Altay Bayındır için Andre Onana sonrasında yeni bir dönem başlıyor. Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, an itibarıyla Andre Onana'nın Trabzonspor'a transferinin ardından net bir Altay Bayındır mesajı verdi.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 18:02

'nın 'a transferi, için farklı bir yola sebep oluyor. Esasen ise Altay Bayındır, Andre Onana sonrasında başroldeki isim olmaya hazırlanıyor.

ALTAY BAYINDIR'A BÜYÜK GÖREV

Andre Onana'nın Trabzonspor'a transferine izin veren , Altay Bayındır için ise farklı bir süreç tasarlamaya başladı. Manchester United yönetimi, Andre Onana'nın ayrılığının ardından Altay Bayındır için fikir birliğine vardı ve yetenekli kalecinin derbide formayı devralması istendi.

Altay Bayındır'a büyük müjde: Andre Onana sonrasında sahne zamanı!

ALTAY BAYINDIR MANCHESTER CITY MAÇINDA İLK 11'DE

Ruben Amorim bugün düzenlediği basın toplantısında; milli kalecinin Manchester City karşısında maça ilk 11'de başlayacağını belirterek, "Altay Bayındır devam edecek çünkü buna ihtiyacımız var. Bu, Altay'a olan güvenimizin bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır'a büyük müjde: Andre Onana sonrasında sahne zamanı!

ANDRE ONANA SONRASINDA SÜRPRİZ HAMLE

Manchester United; yaz döneminde Belçika ekibi Antwerp'ten 23 yaşındaki kaleci Senne Lammens'i transfer ederken, Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'yı ise Trabzonspor'a kiralamıştı.

Altay Bayındır'a büyük müjde: Andre Onana sonrasında sahne zamanı!

ANDRE ONANA İÇİN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kırmızılar'ın teknik direktörü Ruben Amorim; Onana'nın bordo mavili ekibe kiralanmasıyla ilgili olarak, "Sadece kulüp değil, Andre de durumun bir değişiklik gerektirdiğini anladı. Hem onun hem bizim için zordu ve bizim düşüncemiz kalecilerde bir değişiklik yapmaktı. Andre Onana için en iyisini diliyorum. Bazen seviyenize geri dönmek için ortamı değiştirmeniz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Altay Bayındır'a büyük müjde: Andre Onana sonrasında sahne zamanı!

Sıkça Sorulan Sorular

ANDRE ONANA TRABZONSPOR'A KAÇ YILLIK GELDİ?
Yıldız kaleciyle 1 sezonluk anlaşma sağlanmıştı.
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#trabzonspor
#Ruben Amorim
#Spor
