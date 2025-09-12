Menü Kapat
25°
Spor
Fenerbahçe’ye Belçikalı orta saha! Beşiktaş'ın elinden kaptı

Bu yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer tahtasının kapanmasına saatler kala çalışmalarını hızlandırdı. Orta sahaya ek takviyede bulunmak isteyen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. Ali Koç Beşiktaş’ın elinden kaptı. Belçikalı orta saha Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor. İşte sürpriz transferin detayları…

Fenerbahçe’ye Belçikalı orta saha! Beşiktaş'ın elinden kaptı
çalışmalarını sürdüren 'de, transfer penceresinin bitimine saatler kala flaş bir hamle geldi. Yeni teknik direktör Domenico Tedesco, 1 transfer daha yaparak transfer dönemini kapatmayı planlıyor.

Fenerbahçe’ye Belçikalı orta saha! Beşiktaş'ın elinden kaptı

8 NUMARA ALTERNATİFİ ARANIYOR

Transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Ederson, Archie Brown, Marco Asensio, Milan Skriniar, Edson Alvarez, Jhon Duran, Nelson Semedo gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, orta sahaya bir ekleme yaparak 8 numarada Fred'e alternatif oluşturmak istiyor.

Fenerbahçe’ye Belçikalı orta saha! Beşiktaş'ın elinden kaptı

FENERBAHÇE’YE BELÇİKALI ORTA SAHA

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin hedefindeki ismin, forması giyen 24 yaşındaki Belçikalı Nicolas Raskin olduğu iddia eldi. Bissouma'nın sakatlık sorunu sebebiyle transferinden vazgeçen sartı-lacivertliler transferde yönünü Raskin'e çevirdi.

Fenerbahçe’ye Belçikalı orta saha! Beşiktaş'ın elinden kaptı
KADRO DIŞI KALDI

Belçikalı orta sahanın İskoç ekibinin teknik direktörü ile yaşadığı sorun sebebiyle kadro dışı kaldı ve takımıyla yolların ayırması ihtimalinin güçlendiği belirtildi. 24 yaşındaki Raskin, Beşiktaş'ın da listesinde yer alan isimlerin başında geliyordu. Fenerbahçe'nin transferde son saatlere girilirken bir an önce bitirmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe’ye Belçikalı orta saha! Beşiktaş'ın elinden kaptı

Aktif olarak Milli Takımı'nın da rotasyonunda yer alan Nicolas Raskin, milli formayı 5 kez giyerken Dünya Kupası Elemelerinde 1 de gol kaydetti.

