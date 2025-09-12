Fenerbahçe’ye Belçikalı orta saha! Beşiktaş'ın elinden kaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, transfer penceresinin bitimine saatler kala flaş bir hamle geldi. Yeni teknik direktör Domenico Tedesco, 1 transfer daha yaparak transfer dönemini kapatmayı planlıyor.

8 NUMARA ALTERNATİFİ ARANIYOR

Transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Ederson, Archie Brown, Marco Asensio, Milan Skriniar, Edson Alvarez, Jhon Duran, Nelson Semedo gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, orta sahaya bir ekleme yaparak 8 numarada Fred'e alternatif oluşturmak istiyor.

FENERBAHÇE’YE BELÇİKALI ORTA SAHA

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin hedefindeki ismin, Glasgow Rangers forması giyen 24 yaşındaki Belçikalı orta saha Nicolas Raskin olduğu iddia eldi. Bissouma'nın sakatlık sorunu sebebiyle transferinden vazgeçen sartı-lacivertliler transferde yönünü Raskin'e çevirdi.

KADRO DIŞI KALDI

Belçikalı orta sahanın İskoç ekibinin teknik direktörü ile yaşadığı sorun sebebiyle kadro dışı kaldı ve takımıyla yolların ayırması ihtimalinin güçlendiği belirtildi. 24 yaşındaki Raskin, Beşiktaş'ın da listesinde yer alan isimlerin başında geliyordu. Fenerbahçe'nin transferde son saatlere girilirken bir an önce bitirmek istediği belirtildi.

Aktif olarak Belçika Milli Takımı'nın da rotasyonunda yer alan Nicolas Raskin, milli formayı 5 kez giyerken Dünya Kupası Elemelerinde 1 de gol kaydetti.