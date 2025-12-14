Barcelona'da özellikle Robert Lewandowski'siz galibiyet: Yıldız golcü ara transfer döneminde ayrılıyor mu?

Barcelona, şampiyonluk yarışı verdiği La Liga'da Osasuna'yı 2-0 mağlup etti. İspanyol devinin gollerini, 70 ile 86. dakikalarda Raphinha kaydetti ve lider bu sonuçla birlikte 43 puana ulaştı.

BARCELONA'DA ROBERT LEWANDOWSKI AYRILIĞI

Barcelona ile sözleşmesinin son aylarında olan Robert Lewandowski, kulüpten yeni bir anlaşma teklifi almamış ve ayrılık iddiaları ortaya çıkmıştı! An itibarıyla ise Osasuna karşısında yıldız golcünün hiç şans bulamaması, Robert Lewandowski için veda tarihinin öne çekileceği ihtimalini akıllara getirdi ve makul bir teklifle birlikte Polonyalı forvetin İspanya kariyerinin sona erebileceği sosyal medyada gündeme taşındı.

ROBERT LEWANDOWSKI VE BARCELONA KARNESİ

Barcelona ile toplamda 164 maça çıkan Robert Lewandowski, 109 gol ile 22 asistlik özel bir istatistik yakalamıştı.