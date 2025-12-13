Musluklardan su akmadı, mahalleli İSKİ çalışanının yaptığını görünce hayrete düştü

Pendik'te bir İSKİ çalışanının su borusunu keserek mahalleyi susuz bıraktığı ardından yapılan bildirim sonucu kendi kestiği boruyu tamire geldiği görüldü. Vatandaşlar bu durum karşısında tepkilerini dile getirdi.

ÖNCE KESTİ SONRA TAMİRE GELDİ



Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Bilal Habeş Caddesi'nde meydana gelen olay görenleri hayrete düşürdü. Bir İSKİ çalışanının elindeki delici ve kesici aletle su borusunu kestiği anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Borunun kesilmesinin ardından bölgede su kesintisi yaşanırken, olay mahalle sakinleri tarafından yetkililere bildirildi. İhbar üzerine ekiplerin yönlendirilen adrese, iddiaya göre boruyu kesen aynı İSKİ çalışanının bu kez tamir yapmak için yeniden geldiği görüldü.

Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşların tepkisine neden olurken; olayın görüntüleri kısa sürede dikkat çekti.