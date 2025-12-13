Galatasaray'da Yunus Akgün'den Leroy Sane sözleri!

Kategoriler
Galatasaray'da 4-1'lik zafer sonrasında galibiyet röportajları yapıldı. Galatasaray'ın liderliği adına önemli bir maçın oynandığı gecede; Yunus Akgün, Leroy Sane'nin performansını övdü.
"Bugün bizimle olamayan Abdullah Kavukcu abimiz her zaman yanımızda, bu galibiyeti ona da armağan ediyoruz. Leroy Sane'yle iletişimimiz çok iyi. Performansı yükselişte, takıma çok katkı sağlıyor. Ağrılarım yok diyemem, var. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Zamanla daha iyi olacağımı düşünüyorum."
"İyi bir maç çıkardık, 3 puanı hak ettik. Bu sene de şampiyon olmak istiyoruz ve bunun için bu maçları kazanmamız gerekiyor. Şu anda da mutluyuz. Kolay değil tabii ki ama işim bu. Takım için çalışmayı seviyorum. Sahada olmaktan mutlu oluyorum."
"Çok önemli bir galibiyet aldık. Sağ olsun Okan hocam da bana güvendi. Burası Galatasaray, bunun farkındayım. Her süremi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Eleştiriler, şanssızlıklar oluyor ama ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her zaman çok çalışıyorum. Galatasaray camiasına layık bir oyuncu olacağım."