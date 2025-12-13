Menü Kapat
12°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Yunus Akgün'den Leroy Sane sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında 4-1 kazandı. Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Yunus Akgün, Roland Sallai ve Arda Ünyay; galibiyeti değerlendirdi.

BeIN Sport
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 22:34
|
13.12.2025
13.12.2025
saat ikonu 22:37

Galatasaray'da 4-1'lik zafer sonrasında galibiyet röportajları yapıldı. Galatasaray'ın liderliği adına önemli bir maçın oynandığı gecede; Yunus Akgün, Leroy Sane'nin performansını övdü.

GALATASARAY'DA YUNUS AKGÜN'DEN LEROY SANE SÖZLERİ

"Bugün bizimle olamayan Abdullah Kavukcu abimiz her zaman yanımızda, bu galibiyeti ona da armağan ediyoruz. Leroy Sane'yle iletişimimiz çok iyi. Performansı yükselişte, takıma çok katkı sağlıyor. Ağrılarım yok diyemem, var. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Zamanla daha iyi olacağımı düşünüyorum."

ROLAND SALLAI'DEN 'TAKIMDAŞLIK' VURGUSU

"İyi bir maç çıkardık, 3 puanı hak ettik. Bu sene de şampiyon olmak istiyoruz ve bunun için bu maçları kazanmamız gerekiyor. Şu anda da mutluyuz. Kolay değil tabii ki ama işim bu. Takım için çalışmayı seviyorum. Sahada olmaktan mutlu oluyorum."

ARDA ÜNYAY'DAN CAMİAYA MESAJ

"Çok önemli bir galibiyet aldık. Sağ olsun Okan hocam da bana güvendi. Burası Galatasaray, bunun farkındayım. Her süremi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Eleştiriler, şanssızlıklar oluyor ama ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her zaman çok çalışıyorum. Galatasaray camiasına layık bir oyuncu olacağım."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN 4-1'LİK GALİBİYETİNDE GOLLER KİMLERDEN GELDİ?
Sarı kırmızılılar; Leroy Sane, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Mauro Icardi ile skor tabelasını değiştirdi.
