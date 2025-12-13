Menü Kapat
12°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Barış Yarkadaş kulislerdeki asgari ücret zammını açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan yuvarlayacak mı?

Milyonlarca çalışanın gözü 2026 yılı için asgari ücrete yapılacak zamda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmama kararı alan Türk-İş'in yüzde 78.8 zamla 39 bin 525 talep ettiği ortaya çıktı. Gazeteci Barış Yarkadaş TGRT Haber'de kulislerde konuşulan asgari ücreti açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşulan ücreti yukarı doğru yuvarlayabileceği iddiası da tartışılıyor.

Yeni yılın gelişine sayılı günler kala vatandaşlar yılında asgari ücrete ne kadar geleceğini merak ediyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında çalışan kesiminin merakla beklediği asgari ücrete yapılacak zamla ilgili kulis bilgisini paylaştı.

Barış Yarkadaş kulislerdeki asgari ücret zammını açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan yuvarlayacak mı?

KULİS BİLGİSİ: "ASGARİ ÜCRET 27 BİN 100 LİRA OLACAK"

Programda Türk-İş'in 40 bin liraya varan teklifini değerlendiren Yarkadaş, "40 bin lira kimse veremez. Edindiğim izlenim 27 bin 100 TL olacağı söyleniyor. Aslında bizim burada tartışmamız, asgari ücreti siz 227 bin de yapsanız eğer üretim maliyetini siz düşüremiyorsanız, çiftçiniz tohumu dolarla euroyla alıyorsa ekonominiz buna teslim olmuşsa siz asgari ücreti artırdığınıza bunların fiyatı da artacak yükselecek insanların hayatında bir şey değişmeyecek." dedi.

Barış Yarkadaş kulislerdeki asgari ücret zammını açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan yuvarlayacak mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUVARLAYACAK MI?

Asgari ücretle ilgili görüşlerini paylaşan AK Parti eski milletvekili Ali Turan, tahmininin 27 bin lira üzeri bir rakam olacağını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yuvarlama yapmayacağını ifade ederek şunları söyledi, "Aşağı yukarı 27 ile 29 arası bir şey olur. 28 bin 500'ü geçeceğini sanmıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan yukarı doğru yuvarlama yapmaz. 27 üzerinde bir rakam olur da ne kadar olur onu bilmiyorum."

Barış Yarkadaş kulislerdeki asgari ücret zammını açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan yuvarlayacak mı?

HANGİ ORANA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret yaklaşık 27 bin 630 TL

Yüzde 30 artışta yaklaşık 28 bin 735 TL

Yüzde 35 zam durumunda yaklaşık 29 bin 800 TL

Yüzde 40 artış yapılırsa 30 bin 950 TL seviyesine çıkacak

(2025 yılı için mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor)

