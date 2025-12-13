Refah payı sinyali! Murat Ferman canlı yayında asgari ücret için oran verdi

Asgari ücret zammı tartışmaları devam ediyor. Asgari Ücretin yeni rakamına karar verecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ilk kez toplandı. Görüşmeler aralık ayı boyunca devam edecek. Bu süre içinde vatandaşın asgari ücret merakı da devam ediyor. TGRT Haber canlı yayınına katılan Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman, tahminlerini ve analizlerini paylaştı: "Asgari ücret tahminim yüzde 25 ile yüzde 28 arasında beklentim var. Orta Vadeli Program hedefleri düşünüldüğünde beklentilerdense söylediğimiz rakamlarla karşılaşırız. Burada bir refah payı tartışması var. Türkiye'nin büyüme hızından vatandaşın refah payı adı altında pay alması gerekiyor. Türkiye'de asgari ücret olduğundan farklı bir noktada tartışılıyor. aslında ücretli kesimin sadece 10'da 1'ini ilgilendirmesini öngörürüz. İşverenin hiçbir şekilde altında maaş veremeyeceği taban rakamı gösterir. Ama Türkiye'de maalesef iş daha farklı boyutta. 25 yıl bir fabrikada çalışan işçi yıllarca asgari ücretle çalıştırılmamalı"