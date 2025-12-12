Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu her şeyi itiraf etti

1990'lı yılların efsane sesi arabesk sanatçısı Güllü'nün, Yalova'daki evinin penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken gözaltına alınan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Gülter'in arkadaşı, Sultan Nur Ulu sorguya alındı.

"GÜLLÜ'YÜ KIZI İTTİ"

Olaydaki sır perdesinin aralanması için Emniyet'te ifadeleri alınan iki isimle ilgili çok kritik bir gelişme yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in iddiasına göre Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada olay gecesi, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda olayı çözecek bir itirafta bulundu.

https://x.com/emrullaherdinc/status/1999538148158714054

GÜLLÜ'NÜN PATRONU FERDİ AYDIN: BU İŞ BİTTİ

Sultan Nur Ulu'nun itirafı sonrası talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanırken sanatçının patronu Ferdi Aydın da bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı videoyla itiraf sonrası ortaya çıkan durum hakkında konuşan Aydın "Allah'ın izniyle bu iş bitti. Türk halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIĞA SEVK EDİLECEKLER

Ulu, Güllü’nün, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi. Gülter ise bu ifadeyi reddetti. Emniyet'teki sorguları tamamlanan Ulu ve Gülter Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.