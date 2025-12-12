Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu her şeyi itiraf etti

Arabesk müziğin unutulmaz sesi Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada çok kritik bir gelişme yaşandı. İddiaların odağındaki Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda sanatçının, kızı tarafından itilerek öldürüldüğünü itiraf etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 21:26
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 21:58

1990'lı yılların efsane sesi arabesk sanatçısı Güllü'nün, 'daki evinin penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen devam ediyor.

Soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken gözaltına alınan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Gülter'in arkadaşı, Sultan Nur Ulu sorguya alındı.

"GÜLLÜ'YÜ KIZI İTTİ"

Olaydaki sır perdesinin aralanması için Emniyet'te ifadeleri alınan iki isimle ilgili çok kritik bir gelişme yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in iddiasına göre Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada olay gecesi, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda olayı çözecek bir itirafta bulundu.

https://x.com/emrullaherdinc/status/1999538148158714054

GÜLLÜ'NÜN PATRONU FERDİ AYDIN: BU İŞ BİTTİ

Sultan Nur Ulu'nun itirafı sonrası talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanırken sanatçının patronu Ferdi Aydın da bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı videoyla itiraf sonrası ortaya çıkan durum hakkında konuşan Aydın "Allah'ın izniyle bu iş bitti. Türk halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIĞA SEVK EDİLECEKLER

Ulu, Güllü’nün, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi. Gülter ise bu ifadeyi reddetti. Emniyet'teki sorguları tamamlanan Ulu ve Gülter Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün 42 yıllık dostu konuştu: Bunlar beni öldürecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Bilirkişi raporu tamamlandı: Düşmedi, itilerek öldürüldü
ETİKETLER
#yalova
#ölüm
#soruşturma
#iddialar
#Arabesk
#Güllü
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.