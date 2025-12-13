Fenerbahçe Beko Monaco'yu devirdi: Son şampiyon Avrupa'da 6 maçlık seri yakaladı!

Kategoriler
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 15. haftasında Monaco'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler, Fransa'daki zorlu karşılaşmayı 92-86 kazandı ve Avrupa'da 6 maçlık galibiyet serisine ulaştı.
Salle Gaston Medecin'de oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 46-38 önde kapattı. İkinci devre daha iyi oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, 92-86'lık skorla galibiyete uzandı. Bu sonucun ardından; EuroLeague'de 1 maçı eksik olan Fenerbahçe Beko toplamda 9. kez kazandı, diğer taraftaysa ev sahibi Monaco 6. yenilgisini yaşadı.
Fenerbahçe Beko'da skor dağılımı:
Horton-Tucker 24
Birch 15
Hall 13
Baldwin 12
Colson 10
Melli 9
Biberovic 4
Bacot 3
Boston Jr. 2