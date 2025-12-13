Menü Kapat
SON DAKİKA!
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko Monaco'yu devirdi: Son şampiyon Avrupa'da 6 maçlık seri yakaladı!

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, Fransa'da Monaco deplasmanına çıktı. Geçen yılın finalinde kırmızı beyazlıları mağlup eden temsilcimiz, zorlu maçta parkeden yine zaferle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko Monaco'yu devirdi: Son şampiyon Avrupa'da 6 maçlık seri yakaladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 00:19

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 15. haftasında Monaco'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler, Fransa'daki zorlu karşılaşmayı 92-86 kazandı ve Avrupa'da 6 maçlık galibiyet serisine ulaştı.

Fenerbahçe Beko Monaco'yu devirdi: Son şampiyon Avrupa'da 6 maçlık seri yakaladı!

FENERBAHÇE BEKO GERİ DÜŞTÜ AMA PES ETMEDİ

Salle Gaston Medecin'de oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 46-38 önde kapattı. İkinci devre daha iyi oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, 92-86'lık skorla galibiyete uzandı. Bu sonucun ardından; EuroLeague'de 1 maçı eksik olan Fenerbahçe Beko toplamda 9. kez kazandı, diğer taraftaysa ev sahibi Monaco 6. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko Monaco'yu devirdi: Son şampiyon Avrupa'da 6 maçlık seri yakaladı!

Fenerbahçe Beko'da skor dağılımı:

Horton-Tucker 24

Birch 15

Hall 13

Baldwin 12

Colson 10

Melli 9

Biberovic 4

Bacot 3

Boston Jr. 2

Fenerbahçe Beko Monaco'yu devirdi: Son şampiyon Avrupa'da 6 maçlık seri yakaladı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO KAÇ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU?
Temsilcimiz, EuroLeague kupasını iki kez ülkemize getirmişti.
#Spor
