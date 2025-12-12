Menü Kapat
Fenerbahçe Real Madridli yıldızdan 'evet' cevabını aldı: Transferde büyük sürpriz!

Fenerbahçe'den transferde Real Madridli Dani Ceballos hamlesi geldi. Fenerbahçe yönetiminin orta saha aradığı süreçte, Dani Ceballos da temaslara olumlu yaklaştı ve Real Madrid'den ayrılıp Süper Lig'e transfer olmayı kabul etti.

Fenerbahçe Real Madridli yıldızdan 'evet' cevabını aldı: Transferde büyük sürpriz!
Fenerbahçe'nin sürpriz transfer girişimi Real Madridli Dani Ceballos, olumlu sonuçlandı. Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla 'evet' cevabı veren İspanyol orta saha, Real Madrid ile anlaşılması halinde Süper Lig'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Real Madridli yıldızdan 'evet' cevabını aldı: Transferde büyük sürpriz!

FENERBAHÇE'DEN TRANSFERDE DANI CEBALLOS HAMLESİ

Fenerbahçe'nin orta sahasında, Real Madridli Dani Ceballos için planlamalar yapılıyor! Halihazırda orta sahanın ritmini artırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco'nun da onayıyla Dani Ceballos için nabız yokladı ve 29 yaşındaki İspanyol futbolcudan olumlu geri dönüş aldı. İlave olarak da savunmadan hücuma geçişte Dani Ceballos'un çok etkili olacağını gözeten Fenerbahçe, Real Madrid ile kritik bir transfer pazarlığı gerçekleştirecek.

Fenerbahçe Real Madridli yıldızdan 'evet' cevabını aldı: Transferde büyük sürpriz!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ DANI CEBALLOS İÇİN 10 MİLYON EURO

Real Madrid ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Dani Ceballos'un, 10 milyon Euro civarlarında bir bedelle İspanyol devinden ayrılması bekleniyor! Ayrıca da Fenerbahçe'nin, yıldız oyuncunun olumlu cevabıyla birlikte transferdeki son söz hakkını söyleyebileceği gözetiliyor.

Fenerbahçe Real Madridli yıldızdan 'evet' cevabını aldı: Transferde büyük sürpriz!

FENERBAHÇE'YE 'EVET' DİYEN DANI CEBALLOS VE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye transfer olmaya yeşil ışık yakan Dani Ceballos; bu sezon Real Madrid ile 17 maça çıkmış ve 630 dakika süre alıp, gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.

Fenerbahçe Real Madridli yıldızdan 'evet' cevabını aldı: Transferde büyük sürpriz!

Sıkça Sorulan Sorular

REAL MADRID DANI CEBALLOS'U NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Kral'ın Takımı, İspanyol orta saha için Real Betis'e 16.5 milyon Euro bonservis ödemişti.
