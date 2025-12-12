Menü Kapat
Hava Durumu
13°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Gedson Fernandes'ten 45 milyon Euroluk transfer!

Beşiktaş'tan sonra Spartak Moskova'da da iyi performanslar gösteren Gedson Fernandes, Sport24'te yer alan habere göre 45 milyon Euroluk bir sürece sebep oldu. Esasen ise Rus yönetimi; menajerler aracılığıyla gelen bonservis sorusuna, '45 milyon Euro' cevabını verdi.

Gedson Fernandes'ten 45 milyon Euroluk transfer!
Beşiktaş'tan 20.7 milyon Euroya Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes, an itibarıyla Rusya'daki performansıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Halihazırda kırmızı beyazlılar ile tempolu oyunlar oynayan 26 yaşındaki orta saha, Spartak Moskova yönetimince 45 milyon Euroluk ayrılık kritiğine konu oldu.

Gedson Fernandes'ten 45 milyon Euroluk transfer!

GEDSON FERNANDES'TEN 45 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Spartak Moskova, Gedson Fernandes'in 45 milyon Euro bedelle takımdan ayrılabileceğini belirtti! An itibarıyla Rus ekibiyle 2029 yazına kadar kontratı bulunan yıldız orta saha, bugüne kadar kırmızı beyazlılar ile 20 maça çıkmış ve 5 gol ile 3 asistlik önemli bir skor katkısı sağlamıştı.

Gedson Fernandes'ten 45 milyon Euroluk transfer!

GEDSON FERNANDES VE BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'ta toplam 131 maça çıkan Gedson Fernandes, 18 gol ile 16 asistlik skor üretmişti.

BEŞİKTAŞ GEDSON FERNANDES'İ NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Kartal, yetenekli orta sahayı Benfica'dan kadrosuna katmıştı.
