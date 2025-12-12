Gedson Fernandes'ten 45 milyon Euroluk transfer!

Beşiktaş'tan 20.7 milyon Euroya Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes, an itibarıyla Rusya'daki performansıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Halihazırda kırmızı beyazlılar ile tempolu oyunlar oynayan 26 yaşındaki orta saha, Spartak Moskova yönetimince 45 milyon Euroluk ayrılık kritiğine konu oldu.

GEDSON FERNANDES'TEN 45 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Spartak Moskova, Gedson Fernandes'in 45 milyon Euro bedelle takımdan ayrılabileceğini belirtti! An itibarıyla Rus ekibiyle 2029 yazına kadar kontratı bulunan yıldız orta saha, bugüne kadar kırmızı beyazlılar ile 20 maça çıkmış ve 5 gol ile 3 asistlik önemli bir skor katkısı sağlamıştı.

GEDSON FERNANDES VE BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'ta toplam 131 maça çıkan Gedson Fernandes, 18 gol ile 16 asistlik skor üretmişti.