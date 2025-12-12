Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Beşiktaş'tan Alman savunmacı için transfer açıklaması!

Beşiktaş'ta transfer kritikleri resmen başladı. Siyah beyazlı kulüp, takımda mutsuz olduğu iddia edilen Taylan Bulut için transfer sürecini netleştirdi.

Beşiktaş'ta Taylan Bulut'un ayrılmak istediği gündeme gelirken, Süper Lig devinden de bilgilendirme geldi. Esasen ise Beşiktaş, Taylan Bulut ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'tan Alman savunmacı için transfer açıklaması!

BEŞİKTAŞ'TAN TAYLAN BULUT VE TRANSFER AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcumuz Taylan Bulut'un babasının Başkanımız Serdal Adalı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Bulut'un babasının bu görüşme sırasında futbolcumuzun mutsuz olduğunu ve Almanya'ya dönmek istediğini ifade ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada yer bulan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır. Taraftarlarımızdan transfer dönemi öncesinde kasıtlı olarak masa başında hazırlanan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

Beşiktaş'tan Alman savunmacı için transfer açıklaması!

Sıkça Sorulan Sorular

TAYLAN BULUT NEREDEN GELMİŞTİ?
Beşiktaş, 19 yaşındaki bek için Schalke ile anlaşmış ve 6 milyon Euro bonservis ödemişti.
