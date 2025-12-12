Beşiktaş'tan Alman savunmacı için transfer açıklaması!

Beşiktaş'ta Taylan Bulut'un ayrılmak istediği gündeme gelirken, Süper Lig devinden de bilgilendirme geldi. Esasen ise Beşiktaş, Taylan Bulut ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN TAYLAN BULUT VE TRANSFER AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcumuz Taylan Bulut’un babasının Başkanımız Serdal Adalı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Bulut’un babasının bu görüşme sırasında futbolcumuzun mutsuz olduğunu ve Almanya’ya dönmek istediğini ifade ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada yer bulan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır. Taraftarlarımızdan transfer dönemi öncesinde kasıtlı olarak masa başında hazırlanan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."