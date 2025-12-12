Menü Kapat
13°
Dünya
 Berkay Alptekin

Avrupa'nın kalbine uzanan tünel! Bir ülkeden girip öteki ülkeden çıktılar

Polonya sınırındaki Narewki bölgesinde Belarus tarafından 180 kaçak göçmenin kazdığı bir tünel aracılığıyla Polonya topraklarına geçtiği belirtildi. Sınır Muhafızları, elektronik sistemler sayesinde kaçak göçmenleri tespit ederek 130'dan fazlasını yakaladı.

Sınır Muhafaza Birimi (Straz Graniczna) Basın Sözcüsü Andrzej Juzwiak yaptığı açıklamada, tarafındaki 180 kaçak göçmenin sınırda kazdıkları tünelle Polonya topraklarına geçtiklerini duyurdu.

Olayın sınırın Narewki bölgesinde gerçekleştiğini belirten Juzwiak 1.5 metre derinliğinde bulunan tünelin giriş kısmının Belarus sınırından 50 metre kadar içeride ormanlık alanda, çıkışının ise Polonya sınırından 10 metre içeride bulunduğunu söyledi.

Juzwiak, "Elektronik sistemler sayesinde Sınır Muhafızları Polonya'ya giren 180 kaçak göçmeni hızlıca tespit ederek harekete geçti, şimdiye kadar 130'dan fazlası yakalandı, geri kalan kaçak göçmenleri arama çalışmaları ise sürüyor" ifadelerine yer verdi.

Avrupa'nın kalbine uzanan tünel! Bir ülkeden girip öteki ülkeden çıktılar

EK 4 METRELİK TEL ÖRGÜ İNŞA EDİLECEK

Juzwiak göçmenlerin Afganistan, Pakistan, Hindistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşı olduğunu aktardı. Juzwiak, kaçak göçmenleri Batı Avrupa ülkelerine götürmek amacıyla bölgeye gelen Polonya vatandaşı ve Litvanya vatandaşı 2 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Polonya, Belarus üzerinden gelen akımını durdurmak için 2022 yılında sınıra 5.5 metre yüksekliğinde 186 kilometrelik çelikten duvar örmüştü.

Söz konusu duvarın kaçak geçişleri tamamen durduramaması üzerine geçtiğimiz ay duvara paralel olarak 4 metre yüksekliğinde tel örgüden oluşacak ikinci bariyerin inşa edilmesini kararlaştırılmıştı.

Avrupa'nın kalbine uzanan tünel! Bir ülkeden girip öteki ülkeden çıktılar
