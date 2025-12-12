Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Hogwarts Legacy'de online oyun var mı? Sıkça merak edilenler

Hogwarts Legacy, Avalanche Software tarafından geliştirilen bir oyun olurken son zamanlarda adından söz ettirmeyi başardı. Harry Ptter evrenini konu ele alan oyun online oynanıyor mu merak edilirken birçok kişi oyunu indirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hogwarts Legacy'de online oyun var mı? Sıkça merak edilenler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 17:12

Harry Potter evreninde geçen oyunu son aylarda binlerce kişi indirirken oyunun dil destekleri de incelendi. Sevilen oyunu oynayacak olanlar ise online olup olmadığını da araştırdı.

HOGWARTS LEGACY'DE ONLİNE OYUN VAR MI?

Hogwarts Legacy oyununda çevrimiçi veya iş birliğine dayalı oyun modu bulunmuyor. Sevilen oyun tek oyunculu olurken oyuncular tek başına deneyim yaşıyor. Oyun 10 Şubat 2023'te Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için piyasaya sürüldü

Hogwarts Legacy'de online oyun var mı? Sıkça merak edilenler

HOGWARTS LEGACY TÜRKÇE Mİ?

Oyunda mevcut konsolunuz veya PC sisteminizin ayarladığınız dilde oyunu oynayabilirsiniz. Birçok dil indirilen sürümlerde bulunurken oyunu Türkçe olarak oynayabilirsiniz. Oyun Hogwarts Legacy , PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, Xbox Series X|S, Xbox One konsolları, Nintendo Switch ve PC için satışa sunuldu.

Hogwarts Legacy'de online oyun var mı? Sıkça merak edilenler

HOGWARTS LEGACY ORJİNAL HİKAYESİ

Oyuncular, 1800'lerde Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda bir öğrenci olarak hayatı deneyimleyecek ve büyücülük dünyasının gizli bir gerçeğini ortaya çıkarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkacaklar. Büyüleri öğrenerek, iksirler hazırlayarak, sihirli yaratıkları evcilleştirerek ve daha fazlasını yaparak sihirli yeteneklerini geliştirecekler.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
The Game Awards kazananları 2025! Yılın oyunu, en iyi uyarlama ve daha fazlası belli oldu
ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.