Hogwarts Legacy'de online oyun var mı? Sıkça merak edilenler

Harry Potter evreninde geçen oyunu son aylarda binlerce kişi indirirken oyunun dil destekleri de incelendi. Sevilen oyunu oynayacak olanlar ise online olup olmadığını da araştırdı.

HOGWARTS LEGACY'DE ONLİNE OYUN VAR MI?

Hogwarts Legacy oyununda çevrimiçi veya iş birliğine dayalı oyun modu bulunmuyor. Sevilen oyun tek oyunculu olurken oyuncular tek başına deneyim yaşıyor. Oyun 10 Şubat 2023'te Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için piyasaya sürüldü

HOGWARTS LEGACY TÜRKÇE Mİ?

Oyunda mevcut konsolunuz veya PC sisteminizin ayarladığınız dilde oyunu oynayabilirsiniz. Birçok dil indirilen sürümlerde bulunurken oyunu Türkçe olarak oynayabilirsiniz. Oyun Hogwarts Legacy , PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, Xbox Series X|S, Xbox One konsolları, Nintendo Switch ve PC için satışa sunuldu.

HOGWARTS LEGACY ORJİNAL HİKAYESİ

Oyuncular, 1800'lerde Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda bir öğrenci olarak hayatı deneyimleyecek ve büyücülük dünyasının gizli bir gerçeğini ortaya çıkarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkacaklar. Büyüleri öğrenerek, iksirler hazırlayarak, sihirli yaratıkları evcilleştirerek ve daha fazlasını yaparak sihirli yeteneklerini geliştirecekler.