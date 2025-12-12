Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Marmara Denizi’nde 50 yıllık sır ortaya çıkıyor! 42 kişiye mezar olan uçağın parçalarına ulaşıldı

Marmara Denizi'nde Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli F-28 uçağının enkazına ilişkin yeni verilere ulaşıldı. 50 yıl önce düşen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği THY uçağından bazı parçaların olduğu belirtildi.

Türk Hava Yolları'na () ait 'Bursa' isimli F-28 uçağının enkazına dair önemli ayrıntılar ortaya çıktı. 30 Ocak 1975 tarihinde 42 kişiye mezar olan ve yarım asırdır ulaşılamayan Türk Hava Yolları'na (THY) uçağına ilişkin bazı verilere ulaşıldı.

SU ALTI DRONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir-İstanbul seferini yaparken inişe geçtiği sırada Büyükçekmece açıklarında 'ne düşen uçağın yerini tespit ettiğini öne süren Youtuber Nedim Kuru, su altı dronu ile yaptığı dalışta enkaz parçalarına ulaştığını iddia etti. Kuru, 42 yolcunun hala deniz altında olduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenler arasında ünlü isimlerin yakınlarının da bulunduğunu vurguladı.

Marmara Denizi’nde 50 yıllık sır ortaya çıkıyor! 42 kişiye mezar olan uçağın parçalarına ulaşıldı

30 Ocak 1975'te Türkiye'yi yasa boğan THY'nin F-28 tipi 'Bursa' uçağı kazası, üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Resmi kayıtlara göre 41 yolcu ve bir hostesin çocuğuyla birlikte toplam 42 kişiye ev sahipliği yapan uçağın enkazına, o dönemin şartlarında ulaşılamamıştı. Kazanın üzerinden 50 yıl geçtikten sonra Youtuber Nedim Kuru tarafından su altı dron ile yaptığı dalışla uçağa ait olduğu düşünülen parçaları görüntüledi.

"PARÇALARIN UÇAĞA AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'nin derinliklerine odaklanan Youtuber Nedim Kuru, uçağın düştüğü iddia edilen noktada su altı dronu ile dalış gerçekleştirdi. Kuru, yaptığı incelemelerde uçağa ait olduğunu düşündüğü parçalara ulaştığını açıkladı.

Kuru, "50 yıl önce düşen Bursa isimli uçağımız tam bu noktada 50 yıldır yolcularıyla beraber denizin altında duruyor. Uçak düştüğü için parçaları geniş bir alana yayıldı. Biz dron ile daldığımızda bir parçadan oldukça şüphelendik. Çünkü büyük, ikiye katlanmış alüminyum bir parçaydı. Muhtemelen uçağın olduğunu düşünüyoruz. Tabi tam anlamıyla çıkarmadan bir şey demek doğru değil" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi’nde 50 yıllık sır ortaya çıkıyor! 42 kişiye mezar olan uçağın parçalarına ulaşıldı

"42 KİŞİ MARMARA'NIN ALTINDA BEKLİYOR"

Kazanın üzücü bir dram olduğunu belirten Kuru, "50 yıldır denizin dibinde duran bir uçaktan bahsediyoruz üzücü bir kaza. Toplamda 42 kişi maalesef Marmara denizinin altında bekliyor, çıkarılmadılar enkaz hala Marmara denizinin dibinde" ifadelerini kullandı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜ YAKINLARI

Kuru uçak kazasında ünlü Teknik Direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi gibi isimlerin de bulunduğuna dikkat çeken Kuru, "1975 yılında teknolojinin yeterince gelişmemiş olması nedeniyle enkaz çıkarılamamış. Ancak bulduğumuz parçaların enkaza ait olduğunu düşünüyoruz. Artık enkazın yerini biliyoruz" şeklinde konuştu.

Bölgede önümüzdeki günlerde ikinci bir dalış daha gerçekleştireceklerini duyuran Kuru, enkazın resmi olarak tespit edilip denizden çıkarılması için yetkililere çağrıda bulundu. Uçağın yolcuları için Yeşilköy'de bir anıt mezarı olabileceğini dile getirdi.

